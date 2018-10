Bratislavská integrovaná doprava: Rozšírenie zliav MHD je nesystémové

Bratislavská integrovaná doprava (BID) to konštatuje aj v liste adresovanom vedeniu hlavného mesta, v ktorom sa stotožňuje so stanoviskami ostatných objednávateľov dopravy.

Bratislava 16. októbra (TASR) – Rozšírenie zliav v bratislavskej MHD, ktoré navrhuje primátor Ivo Nesrovnal, obhajujúci svoj post v tohtoročných komunálnych voľbách, považuje Bratislavská integrovaná doprava (BID) za nesystémové s diskriminačným charakterom. Ako koordinátor Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) to konštatuje aj v liste adresovanom vedeniu hlavného mesta, v ktorom sa stotožňuje so stanoviskami ostatných objednávateľov dopravy.



BID v tejto súvislosti poukazuje na dohodu o spolupráci z roku 2012 medzi všetkými objednávateľmi dopravy zapojenými do integrovaného systému, ktorými sú hlavné mesto, Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Z nej okrem iného vyplýva, že všetky návrhy o zmenách podliehajú schváleniu všetkých partnerov.



"Všetci objednávatelia sa zaviazali, že všetky zásadné rozhodnutia, ktoré sa budú týkať ekonomiky, fungovania systému, budú vzájomne prerokované. Budú vypracované odborné posudky aj s vypočítanými dopadmi na jednotlivých objednávateľov a po vzájomnom odsúhlasení týchto zmien môžu byť uvedené do praxe," uviedla pre TASR Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID. Pripomína, že bratislavská mestská hromadná doprava je taktiež súčasťou IDS BK. A keďže platia integrované cestovné lístky, s výnimkou SMS lístkov, každá zmena v MHD bude mať dosah aj na ďalších partnerov zapojených do systému a na ich rozpočty. S nimi, ani so samotnou BID ako koordinátorom celého systému však podľa Horčíkovej neboli včas prerokované.



Rezort dopravy síce podporuje všetky riešenia, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť verejnej dopravy voči individuálnej doprave, zároveň však zdôrazňuje, že rozširovanie poskytovaných zliav a bezplatnej dopravy pre vybrané skupiny obyvateľov v mestskej doprave musí byť nediskriminačné, systémové a prehľadné.



"Sme toho názoru, aby mesto systematicky pracovalo na odstránení úzkych miest pri preferencii segregovanej dopravy, zvýšilo tempo zriaďovania vyhradených jazdných pruhov, ktoré sú kľúčové pre podporu a spoľahlivosť mestskej a prímestskej cestnej verejnej dopravy," podotkla hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká. Nevyhnutnou súčasťou podpory verejnej dopravy je podľa rezortu aj podpora pešej dopravy, ktorá má v Bratislave veľké rezervy.



Na otázku, či bolo ministerstvo o návrhu vedenia mesta včas informované, uviedla, že sa o ňom dozvedeli len tri dni pred plánovaným prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. "Bližšie informácie o finančných dopadoch, ako aj ich vyúčtovaní neboli predstavené," dodala Ducká.



Rovnaký názor na navrhované zľavy má aj ďalší objednávateľ dopravy v rámci IDS BK, Bratislavský kraj. „Uvedené návrhy považuje BSK za nesystémové. Zmeny v rozsahu zliav by mali byť jednotné pre obyvateľov celého kraja a mali by byť spoločnou vôľou všetkých objednávateľov," skonštatovala Veronika Beňadiková, vedúca tlačového oddelenia BSK.



Primátor Ivo Nesrovnal prichádza s niekoľkými opatreniami, ktoré majú motivovať ďalších Bratislavčanov, aby využívali MHD. Navrhuje rozšíriť zľavy pre bratislavských seniorov, a to tak, aby nárok na bezplatné cestovanie mali všetci po dosiahnutí 60. roku, ktorí majú trvalý pobyt v hlavnom meste a sú poberateľmi starobného, invalidného, resp. výsluhového dôchodku. Taktiež navrhuje, aby aj sprievod detí do troch rokov mohol v MHD cestovať zadarmo. Tretím opatrením má byť zavedenie bezplatnej MHD pre vodičov áut, a to na jeden mesiac od začiatku výraznejších dopravných obmedzení v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. V prípade kontroly by im stačilo preukázať sa platným vodičským preukazom. "Finančné krytie na tieto opatrenie máme, a to vďaka dobrému manažmentu a hospodáreniu mesta," tvrdí Nesrovnal. Návrh by malo schvaľovať bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Na otázky TASR hlavné mesto zatiaľ nereagovalo.