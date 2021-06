Dva druhy cestovných lístkov budú od júla v Bratislave zrušené

Bratislava 22. júna (TASR) – Od júla sa v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) ruší 15-minútový lístok a lístok Karnet. Ceny ročných predplatných cestovných lístkov sa znížia priemerne o štvrtinu. Ďalšie predplatné cestové lístky budú väčšinou drahšie. Do IDS BK budú po novom zaradené ďalšie obce mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Zuzana Horčíková o tom informovala na utorkovej tlačovej konferencii.



„Po novom bude stáť ročný predplatný lístok pre bratislavské zóny 100 a 101 199 eur,“ uviedla Horčíková s tým, že zvýšenie cien sa dotkne sedem, 30 a 90 dňových lístkov. S nezmenenou cenou zostane 30-minútový lístok, tiež 24-hodinový sieťový lístok. Horčíková vyhlásila, že do cien sú premietnuté inflačné vplyvy a zvýšené náklady dopravcov.



Ruší sa tiež poskytovanie 10-percentnej zľavy na nákup predplatných cestovných lístkov (PCL) prostredníctvom Bratislavskej mestskej karty (BMK). „BMK, ktoré sú na platobných kartách vydávané bankovými ústavmi, budú aj naďalej použiteľné,“ spresnila s tým, že pôjde o dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého už nebude možné uplatniť 10-percentnú zľavu.



Papierové cestovné lístky zakúpené v pôvodných cenách do 30. júna bude možné využiť do konca septembra. Bude prechodné obdobie, keď budú môcť cestujúci tieto lístky využiť, konkrétne do 30. septembra. Výmena lístkov sa nebude realizovať.



IDS BK sa od júla rozšíri do ďalších desiatich miest mimo BSK. Konkrétne do Kútov, Dlhej, Orešian, Košolnej, Zvončína, Suchej nad Parnou, Pustých Úľan, Sládkovičova a Galanty.