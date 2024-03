BID: Počas Veľkej noci bude regionálna doprava premávať v inom režime

Bratislava 26. marca (TASR) - Nadchádzajúce veľkonočné sviatky i školské prázdniny, ktoré sa začnú vo štvrtok (28. 3.) , ovplyvnia premávku verenej dopravy v Bratislavskom kraji. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Počas sviatkov zároveň dôjde aj k posunu zo zimného na letný čas.



Vo štvrtok a v utorok (2. 4.) budú linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) premávať podľa cestovných poriadkov platných pre "pracovný deň - školské prázdniny". Rovnako to bude platiť aj pre regionálne autobusové linky. Vlakové linky budú premávať bez obmedzenia.



Od piatka do nedele (29. 3. - 1. 4.) budú linky MHD, regionálne autobusové linky aj vlakové linky premávať v režime "voľný deň". Okrem toho nebude v piatok premávať linka 69, v nedeľu ani linka 131. Linka MHD 69 nebude premávať ani v pondelok, vtedy už bude však vypravená linka 131.



Zabúdať netreba ani na to, že v noci zo soboty na nedeľu príde k posunu času na letný, teda o 2.00 h sa čas presunie na 3.00 h. "Všetky nočné linky vykonajú svoje odchody podľa aktuálne platných cestovných poriadkov," doplnila Vozárová.