Počas Vianoc a Silvestra má doprava v Bratislavskom kraji iný režim

Bratislava 20. decembra (TASR) - Počas vianočných sviatkov a Silvestra bude v upravenom režime premávať aj regionálna autobusová a vlaková doprava na území Bratislavského kraja. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



"Dopravcovia budú v pracovné dni počas prázdnin jazdiť podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Na Štedrý deň a na Silvestra bude na niektorých linkách ukončená prevádzka skôr, posilnená však bude nočná doprava," skonštatovala Vozárová.



Na Štedrý deň (24. 12.) bude na vlakových linkách R50, S8, S20, S50 a S60 ukončená prevádzka okolo 18.00 h v smere do Bratislavy a okolo 19.00 h v smere z Bratislavy. Ostatné vlakové linky budú premávať bez obmedzenia.



Na regionálnych autobusových linkách bude ukončená prevádzka okolo 15.00 h v smere do Bratislavy a po 16.00 h v smere z Bratislavy. Vypravená tak bude mimoriadna nočná doprava na linkách 299, 599, 699 a 799.



Skoršie ukončenie riadnej prevádzky sa dotkne aj liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave. Ukončená bude po 17.00 h, pričom po 18.00 h nabehne postupne nočná doprava s 30-minútovým intervalom.



Na Prvý sviatok vianočný (25. 12.) bude len ráno obmedzená prevádzka vybraných vlakov na linkách R50, S8, S20, S50 a S60. Ostatné vlakové linky budú premávať bez obmedzenia, rovnako tak ako regionálne autobusové linky a linky MHD.



Na Silvestra (31. 12.) ukončia vlakové linky R50, S8, S20, S50 a S60 postupne premávku 18.00 h v smere do Bratislavy a okolo 19.00 h v smere z Bratislavy. Ostatné vlakové linky budú premávať bez obmedzení. Premávka na regionálnych autobusových linkách bude bude ukončená okolo 19.00 h v smere do Bratislavy, po 20.00 h v smere z Bratislavy. Vypravená bude skoršia nočná doprava.



Na vybraných linkách MHD posilní dopravný podnik premávku v nočných hodinách



Na Nový rok (1. 1.) budú obmedzenia len ráno na vybraných vlakových linkách R50, S8, S20, S50 a S60, ostatné vlakové linky budú premávať bez obmedzení. Bez obmedzení budú premávať aj regionálne autobusové linky a linky MHD.



"Počas vianočných prázdnin a sviatkov nebudú premávať linky R60, S55, S65, 7, 131, 515, 551 a 711," pripomenula Vozárová s tým, že všetky úpravy prevádzky sú riadne vyznačené v cestovných poriadkoch.