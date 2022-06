Podmienky cestovania občanov Ukrajiny v Bratislavskom kraji sa zmenia

Bratislava 28. júna (TASR) – Na linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa od 1. júla menia podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny. Od daného dátumu sa totiž ruší bezplatná preprava len na základe dokladu totožnosti, teda občianskeho preukazu či pasu. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová.



Nárok na bezplatnú prepravu budú mať po novom len tí občania Ukrajiny, ktorí sa okrem dokladu totožnosti preukážu aj osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou s textom v ukrajinskom jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení ukrajinsko-slovenskej štátnej hranice. Zároveň budú potrebovať osobitný doklad preukazujúci získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní.



"V regionálnej autobusovej a vlakovej doprave môžu občania Ukrajiny s uvedenými dokladmi bezplatne cestovať v deň získania dokladu a nasledujúce štyri dni," priblížila Vozárová. V mestskej hromadnej doprave môžu cestovať až do skončenia platnosti dokladu SLOVAK HELP alebo s dokladom preukazujúcim dočasné útočisko bez časového obmedzenia, respektíve dovtedy, kým nepríde k zmene podmienok.



Nárok na bezplatnú prepravu majú nad rámec toho aj občania Ukrajiny, ak ide o deti a mládež do 18 rokov a žiakov stredných škôl vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Preukázať sa však musia dokladom o dočasnom útočisku a súčasne potvrdením o návšteve školy. Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť.



Rovnako sa to týka pracujúcich, ktorí sa prepravujú do alebo zo zamestnania, preukázať sa musia dokladom o dočasnom útočisku a súčasne potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere. Nárok na bezplatnú prepravu im platí počas 60 dní odo dňa získania statusu dočasného útočiska.