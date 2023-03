ZBYSTRITE:V Bratislavskom kraji budú platiť upravené cestovné poriadky

Bratislava 1. marca (TASR) – Cestovné poriadky dopravcov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) prejdú menšími zmenami. Týkať sa majú najmä prímestskej autobusovej dopravy (dopravca Arriva), niekoľko noviniek má priniesť aj vlaková doprava. Zmeny začnú platiť od nedele (5. 3.). TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora integrovaného dopravného systému.



"Vďaka úpravám cestovných poriadkov v regionálnej autobusovej doprave sa od najbližšej nedele zlepší cestovanie školákom, v prestupných uzloch príde k vylepšeniu nadväzností, pribudnú nové spoje aj nové zastávky," skonštatovala Vozárová.



K posunom časov v odchodoch školských spojov príde na linke 277, ktorá obsluhuje školy v Malackách a Lakšárskej Novej Vsi a na linke 239 bude posunutý nadväzný spoj k vlaku, ktorý premáva zo železničnej stanice v Plaveckom Štvrtku smerom do Bratislavy. Na linke 529 pribudne nový školský spoj Pezinok – Viničné a na linke 628 bude pribudne nová konečná zastávka v Chorvátskom Grobe.



Cestovanie sa má zlepšiť aj školákom z okolia Senca. Na linke 622 bude nový školský spoj pre dochádzku na školy v Bernolákove a Bratislave, na linke 729 príde k posunu odchodov školských spojov obsluhujúcich školy v Senci a Tomášove.



Nadväznosti spojov sa majú zlepšiť aj cestujúcim na Záhorí. Týkať sa majú liniek 239 a 277. Zavedený bude tiež nový priamy pár spojov pre zlepšenie spojenia Modry s časťou Harmónia i so Šenkvicami. Obnovená bude tiež obsluha mestskej časti Svätý Martin v Senci. V rámci kraja pribudne zároveň niekoľko nových zastávok. K menším zmenám, zväčša k drobným časovým posunom, príde aj na linkách 219, 525 a 527.



Na linke R60 pridá vlakový dopravca ZSSK v pracovné dni nový ranný vlak REX 1861 z Bratislavy do Galanty. Na linke R70 budú regionálne expresy po novom zastavovať aj v ŽST Podunajské Biskupice.