BID:Čipové karty vydané Slovak Lines je potrebné prepísať do 31. marca

Bratislava 8. marca (TASR) – Na automatické prepísanie čipových kariet vydaných pôvodným autobusovým dopravcom Slovak Lines na území Bratislavského kraja na súčasného dopravcu Arriva na území Bratislavského kraja majú cestujúci čas do 31. marca. Ak to nestihnú, karta stráca platnosť. Pripomína to Bratislavská integrovaná doprava (BID) ako koordinátor Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). TASR o tom informovala hovorkyňa BID Eva Vozárová.



V súvislosti s vlaňajšou zmenou regionálneho autobusového dopravcu bolo avizované, že čipové karty vydané dovtedajším dopravcom ostanú naďalej v platnosti a cestujúci si budú môcť u nového dopravcu dobíjať kredity i kupovať predplatné cestovné lístky. Prepis karty sa automaticky zrealizuje prvým priložením karty pri nástupe do regionálneho autobusu. Mnohí cestujúci však kartu stále prepísanú nemajú, najmä tí, ktorí regionálnou autobusovou dopravou pravidelne necestujú.



"Dôvodom bolo obmedzené cestovanie v regionálnej doprave na konci roka, a tiež dvojmesačná bezplatná doprava, kedy sa karty neprikladali," priblížila Vozárová. Ďalšou skupinou sú cestujúci, ktorí vlastnia kartu Slovak Lines, ale necestujú prímestskými autobusmi a kartu využívajú na cestovanie v bratislavskej MHD alebo v regionálnych vlakoch.



BID podotýka, že kúpa lístka nie je pri tomto úkone potrebná. V prípade, že niekomu nevyhovuje priloženie čipovej karty v autobuse, môže požiadať o prepísanie karty v pokladniciach na autobusovej stanici na bratislavských Mlynských nivách. Prepísanie kariet sa týka všetkých držiteľov, teda aj tých, ktorí majú na karte zapísaný SeniorPas.



Ak tak cestujúci nestihnú spraviť do konca marca, karta stratí platnosť. V prípade vrátenia kreditu sa budú musieť obrátiť na predchádzajúceho dopravcu a zároveň si vybaviť novú čipovú kartu u niektorého z dopravcov v rámci IDS BK. Zároveň nebude možné bezplatné automatické predĺženie platnosti predplatných cestovných lístkov, ktoré sa pripravuje v rámci kompenzácie pre cestujúcich za neodjazdené spoje spoločnosti Arriva od 15. novembra 2021.