BIELA DODÁVKA: Údajne nadväzovala kontakt s deťmi
K zvýšenej ostražitosti vyzval občanov aj obecný úrad.
Autor TASR
Výčapy - Opatovce 16. apríla (TASR) - Obavy rodičov detí v obci Výčapy - Opatovce v okrese Nitra z bielej dodávky, ktorej osádka mala nadväzovať kontakt s deťmi, sa podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre nepotvrdili. Polícia prijala informáciu o pohybe auta v obci v pondelok 13. apríla.
K zvýšenej ostražitosti vyzval občanov aj obecný úrad. Ten potvrdil, že v obci bol zaznamenaný výskyt podozrivého bieleho vozidla, ktorého posádka sa pokúšala pod zámienkou výkupu železa nadviazať kontakt so skupinou detí a ponúkať im odvoz domov. Prípadom sa začala zaoberať polícia.
Policajti začali okamžite získané informácie preverovať, avšak žiadnu bielu dodávku v obci, ani v jej okolí nespozorovali. „Nie je to prvýkrát, čo sa objavili obavy z dodávky, ktorá má lákať deti do auta. Preto je dôležité zostať ostražitý a situáciu nikdy nepodceňovať. Každé takéto podozrenie berieme vážne a nepodceňujeme ho, pretože bezpečnosť našich detí je vždy na prvom mieste,“ skonštatovala polícia.
