Biela noc počas troch dní premení Košice na zážitkovú galériu

Košice 4. októbra (TASR) - Viac ako 30 umeleckých inštalácií, multimediálnych objektov, výstav, filmov či projekcií ponúkne v Košiciach tohtoročný festival súčasného umenia Biela noc. Od piatka (6. 10.) do nedele (8. 10.) sa v rámci neho predstavia domáci umelci, ale aj umelci z Francúzska, Rakúska, Rumunska, Čiech a Holandska. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.



Program jeho 14. ročníka je podľa nej rôznorodý. Jednou z nosných čŕt je monumentálnosť. "Chceme vyvolávať diskusie o súčasnosti a otvárať dôležité spoločenské témy, či už je to ekológia a klimatická kríza, medziľudská tolerancia, vojna, veda a výskum. Festival obsahuje mnoho tém," povedala s tým, že verejnosti chcú ukázať aké je umenie, aké pocity prináša, a že je dôležitou súčasťou života aj verejného priestoru.



Diela budú umiestnené napríklad v Kasárňach/Kulturparku, na Hlavnej ulici, v Mestskom parku, na Námestí maratónu mieru, ale aj v priestoroch Východoslovenskej galérie, Visit Košice, Kunstahalle, Kine Úsmev i Tabačke Kulturfabrik. Väčšina diel bude sprístupnená počas všetkých troch dní festivalu, a to od 19.00 h do polnoci. Diela umiestnené v exteriéri si môžu návštevníci pozrieť bezplatne.



Medzi inštaláciami budú napríklad aj monumentálne dinosaurie vajcia, veselý objekt Uzol, pop-up bublina so vzduchom bez prašných častíc, ako aj audiovizuálna inštalácia v korune stromu v Mestskom parku. Neďalekú Plávajúcu fontánu zase každý večer medzi 19.00 a 20.00 h ozvláštni projekcia na jej vodnú clonu. Audiovizuálnou dominantou Hlavnej ulice má byť digitálna brána. "Máme aj vysunutý špeciál na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, pretože oslavuje 20. výročie," dodala Pacáková s tým, že na fasáde fakulty na Watsonovej ulici tak bude pripravený video mapping z dielne študentov a pedagógov.



Záujemcovia o jednotlivé diela si môžu stiahnuť mobilnú aplikáciu, kde nájdu aj interaktívnu mapu festivalu.