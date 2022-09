Biela noc ponúkne v Košiciach viac ako 30 inštalácií

Košice 21. septembra (TASR) – Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc ponúkne v Košiciach od piatka (23. 9.) do nedele (25. 9.) v časoch medzi 19.00 a 24.00 h viac ako 30 inštalácií. Okrem domácich umelcov sa predstavia aj umelci z Nového Zélandu, Belgicka, Veľkej Británie, Rakúska či Nemecka. TASR o tom informovali organizátori.



Podľa umeleckej riaditeľky festivalu Zuzany Pacákovej sa podujatie tento rok nesie najmä v znamení nových technológií, digitálneho umenia a interaktivity, pričom prepája rôznorodé umelecké žánre a je dramaturgicky pestrý a inovatívny. Ako uviedla, diváci dostanú množstvo príležitostí vstúpiť do diela a ovplyvniť jeho vizuálnu, zvukovú či priestorovú podobu. V ponuke sú aj divadelné či tanečné performance, ako aj hudobné produkcie a workshopy.



Počas Bielej noci napríklad na Vodnej ulici ožije legendárny mural. Pri Dolnej bráne zas návštevníkov čaká zvuková inštalácia imaginárneho košického metra. Pripravený bude tiež priestorový objekt vytvorený z recyklovaných kravát na mieru Galérie Alfa v Kasárňach/Kulturpark, či projekcia na vodnej clone Plávajúcej fontány v Mestskom parku. Súčasťou festivalovej mapy sú aj monumentálne nafukovacie skulptúry, aj projekcia vizuálov od viac ako 50 umelcov, ktorí sa prostredníctvom umenia vyjadrujú k aktuálnej téme vojny na Ukrajine.



"Deti by nemali vynechať prechádzku Mestským parkom, kde ich nadchne až desaťmetrový objekt v tvare rozprávkového Mesiaca alebo 'spievajúce kvety'," uvádzajú organizátori s tým, že je pripravená aj mobilná aplikácia Zver v meste, vďaka ktorej možno hľadať animované zvieratká v priestore cez obrazovku telefónu.



Bielu noc v Košiciach otvoria koncertom určeným hlavne pre deti. "Vo štvrtok (22. 9.) o 18.00 h sa v Dome umenia predstaví orchester Štátnej filharmónie Košice (ŠfK) spolu s Bratislavským chlapčenským zborom. Počas koncertu prevedieme slovenskou hudobnou tvorbou veľmi pútavým spôsobom prostredníctvom projektu s názvom Príbeh hudby," povedala pre TASR generálna riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová. Záver festivalu bude v nedeľu večer patriť aj tanečnej performance v podaní slovenského tanečníka Tomáša Danielisa.



Všetky diela vo verejnom priestore budú sprístupnené zdarma. Bližšie informácie vrátane podrobného programu festivalu sú zverejnené na webovej stránke www.bielanoc.sk. Pre jeho návštevníkov je voľne prístupná aj interaktívna mobilná aplikácia.