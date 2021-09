Biela noc rozsvieti Bratislavu najmä dielami slovenských autorov

Bratislava 14. septembra (TASR) - Najväčší medzinárodný festival súčasného umenia na Slovensku Biela noc tento rok v Bratislave pozýva na prechádzku mestom. Väčšinu diel, najmä domácich autorov, predstaví v exteriéri a potrvá až 17 dní, a to od piatka 17. septembra do 3. októbra.



Cieľom tohto ročníka bolo vytvoriť festival, ktorý by bol vzhľadom na pandemickú situáciu praktický a bezpečný. Odohrávať sa bude preto najmä vo verejnom priestranstve a jeho koncept bude pripomínať skôr výstavu, ktorú si môžu návštevníci vychutnať bezplatne, kedykoľvek počas dňa, bez davov a opakovane. Okrem toho si dali organizátori za cieľ podporiť najmä lokálnych umelcov, preto väčšina diel bude pochádzať od slovenských autorov. "Naozaj všetci v rámci kultúry to máme ťažké v týchto časoch a chceli sme dať priestor hlavne lokálnemu umeniu, aby umelci mohli vytvoriť nové diela," uviedla v utorok na tlačovej konferencii riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková s tým, že väčšina diel, ktoré autori vytvorili, bola špeciálne pre Bielu noc.



Festival ponúkne takmer 60 projektov (svetelných inštalácií, objektov, živých vystúpení, "mappingov", premietaní či výstav), pričom sa okrem domácej scény predstavia aj traja autori z Českej republiky a dvaja hostia z Poľska. Novinkou bude aj to, že pôjde o dva typy diel. "Také, ktoré sú prítomné vo verejnom priestore počas celého festivalu, teda 17 dní, vždy od siedmej večer do polnoci. Ale sú aj časové diela, ktoré sú buď všetky víkendy, alebo len niektorý víkend, alebo len jeden deň. Tie si treba vyznačiť, ak ich nechcete prepásť," uviedla Pacáková. Patrí k nim napríklad inštalácia Lousyho Abera v Starej tržnici, projekcia Jána Šicka na fasádu Národnej banky Slovenska či veľkoplošné "mappingy". Naopak, po celé trvanie Bielej noci budú v okolí dunajskej promenády prístupné inštalácie Erika Bindera, Laca Terena alebo Vladimíra Havrillu.



Ako uviedla riaditeľka festivalu, Biela noc opäť ozvláštni aj pre Bratislavu typické miesta. Napríklad v Medickej záhrade sa ľudia budú môcť prejsť geometrickou krajinou plnou svetiel (Fragmenty), na balkóne historickej budovy SND vyrastie „mestská džungľa” Aleša Vojtáška a Hlavné námestie sa stane dočasným domovom pre monumentálne objekty českého tvorcu Čestmíra Sušku.



Na mape Bielej noci sa tento rok objavia aj premiérové lokality. Prvýkrát sa napríklad "mappingom" rozžiari Prezidentský palác (Force Fields) a Erik Binder umiestni svoju inštaláciu Kým nás svetlo nevezme na loď Pink whale na Dvořákovom nábreží. Okrem toho možno navštíviť napríklad aj átrium ústredia Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici, kde môžu návštevníci pozorovať vzdušné dielo manželov Kubinských (SKY).



S lepšou orientáciou v programe pomôže návštevníkom aplikácia s mapou aj popismi diel alebo webstránka www.bielanoc.sk.