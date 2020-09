Biela noc predsa bude, organizátori chystajú pandemickú verziu

Bratislava 28. septembra (TASR) – Festival Biela noc sa tento rok predsa uskutoční. V malej, "pandemickej" verzii bude priebežne trvať do konca roka. TASR o tom informovala umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková. Obyvatelia a návštevníci Bratislavy a Košíc budú môcť stretnúť v uliciach aspoň symbolické fragmenty zrušeného festivalu.



V uliciach slovenských metropol si nájde svoje miesto v podobe dlhodobejších výstav alebo rôznych menších performance a projektov vo verejnom priestore niekoľko plánovaných inštalácií. Festival bude o nich postupne informovať cez sociálne siete.



Od polovice augusta ozvláštnila Bratislavu inštalácia KUVYT, ktorá odkazuje na aktuálne témy kultúrnej identity, životného prostredia a ďalších spoločensko-sociálnych problémov. Netradičné zásahy do verejného priestoru prostredníctvom šiestich kontajnerov sú dielom vizuálneho umelca Luba Mikleho. "Objekty v tejto fáze vytvárajú kompozične pomyselný trojuholník, v ktorom sa rozprestiera centrum Bratislavy. Po zotmení sa geometrické priezory objektov automaticky rozsvecujú a umožňujúcu tak divákom pátrať po nových horizontoch," priblížil Mikle projekt, ktorá má tri fázy. Momentálne sú samostatné objekty na Slavíne, Tyršovom nábreží, Zámockých schodoch, na Devíne a pri Danubiane. Šiesty kontajner je mobilný a slúži na komunitno-charitatívne účely.



V druhej fáze, ktorá sa má začať 2. októbra, bude panoramatická kompozícia všetkých objektov umiestená na Rázusovom nábreží, kde má vytvoriť zaujímavý dialóg s návštevníkmi pozdĺž Dunaja. "Následne sa jednotlivé kontajnery spoja do monumentálnej sochy v kontraste s historickou architektúrou mesta," dodávajú organizátori s tým, že tieto dočasné priestory, ktorým vždy po zotmení svetlo zmení dennú podobu, budú zároveň hostiť rôzne vystúpenia, koncerty a iné umelecké vstupy.



Ako vyjadrenie solidarity tvorcom v kreatívnych odvetviach bude v oboch mestách premávať električka s názvom SOS Kultúra od tvorcov Archtung & Róbert Slimák & Daniel Horňák. "Ide o varovný signál vyslaný do všetkých smerov spoločnosti, ktorý má za cieľ vizuálne upútať pozornosť na jeden z momentálnych pálčivých problémov spôsobených pandémiou," vysvetľujú organizátori mobilnú svetelnú inštaláciu, ktorá v električke zažiari po zotmení 2. októbra v Bratislave a 9. októbra v Košiciach, v centre mesta.



Najnovšie diela vizuálnych umelcov Viktora Freša, Mareka Kvetana a Martina Lukáča predstaví výstava Dark Lightening. Vernisáž sa uskutoční 8. októbra o 18.00 h vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.











han mac