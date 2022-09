Biela noc prináša do Bratislavy kresliacich robotov aj digitálny zbor

Bratislava 13. septembra (TASR) - Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc sa tento víkend vráti do Bratislavy. Festivalová mapa obsahuje 53 zastávok s umeleckými inštaláciami a dielami od viac ako 200 autorov a kreatívcov z 12 krajín. Námestia, ulice, nádvoria, fasády či nábrežie a zaujímavé interiéry v meste ožijú súčasným umením v piatok 16. septembra od 19.00 h.



V 13. ročníku podujatia je prvýkrát súčasťou festivalovej trasy aj prvý slovenský mrakodrap a budova Novej tržnice, ktorá zažije laserový mapping. Do festivalovej mapy je zaradená aj Dvorana Ministerstva kultúry SR, kde bude možné pozorovať robotov, skicujúcich ľudské portréty, dielo francúzskeho umelca Patricka Tresseta. "Je to veľmi nezvyčajné, lebo človek je modelom a umelcom je vlastne robot," uviedla na utorkovej tlačovej konferencii ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO). Sama si vyskúšala performance, v ktorej sa divák stáva pasívnym modelom a skicujúcimi umelcami sú roboti.



Festival potrvá tri noci, ponúkne multimediálne a interaktívne inštalácie, monumentálne projekcie, objekty aj živé performancie. Návštevníci budú môcť roztancovať fasády budov, vstúpiť do pomyselnej časovej brány, prejsť sa svetelnou krajinou i ovplyvňovať svetlo a obrazy hrou na bubny či klavír. Rozprávkový pocit im dopraje pohľad na monumentálny Mesiac panujúci nad vodnou trasou alebo obrovská stonka fazule predierajúca sa z dlážky pri Zuckermandli.



"Tento rok sme sa zamerali hlavne na digitálne a interaktívne diela a nové technológie, ktoré nám počas dvoch rokov pandémie chýbali," povedala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková. Upozorňuje tiež na zoskupenia Superbe a ich digitálny zbor, v ktorom je návštevník dirigentom a zboristom zároveň, ďalej na interaktívnu inštaláciu LightWing II, s ktorou sa prvýkrát na Slovensku predstaví zoskupenie arc/sec Lab z Nového Zélandu. "Ide o spojenie projekcie kinetického objektu, interaktivity a 3D obrazu. Návštevníci si budú môcť zakúpiť 3D okuliare a mať zážitok aj v 3D dimenzii," priblížila inštaláciu, v ktorej objekt vo forme motýlích krídel reaguje na pohyb návštevníka.



Organizátori dávajú do pozornosti aj dielo Aj vana be, s ktorým sa na festivale predstaví český autor Benedikt Tolar. Použil v ňom 32 upcyklovaných vaní, ktoré po západe slnka prekvapia farbami, svetlom, hudbou a zvukmi vodných kvapiek. Pacáková vyzdvihla tiež dielo digitálneho umelca, choreografa Klausa Obermaiera, ktorý pracuje s pohybom. "V interaktívnej inštalácii sa návštevník zmení na animovanú postavičku na bočnej fasáde novej budovy SND," dodala. Plochu fasády Národnej banky Slovenska si budú môcť diváci podmaniť dvoma spôsobmi - hrou na elektrický klavír ovládnu pohyb svetiel na budove a nasnímaním svojich tanečných krokov roztancujú fasádu projekciou ich animovaného "ja".