Biela noc oživí aj budovu Národnej banky, osvietia ju dva projekty

Bratislava 17. septembra (TASR) - Najväčší medzinárodný festival súčasného umenia na Slovensku Biela noc štartuje v piatok v Bratislave. Dvoma veľkolepými projekciami sa do tohtoročného programu zapojí Národná banka Slovenska (NBS). S jej podporou "ožije" aj fontána na Námestí slobody svetelnou-hudobnou šou. Prvú projekciu na fasáde banky môžu priaznivci súčasného umenia obdivovať počas celého víkendu. TASR o tom informoval hovorca NBS Peter Majer.



Dodal, že okrem svetelných projekcií pripravili pre návštevníkov festivalu stánok s virtuálnou realitou (VR) na Námestí slobody (pri pošte). Približne od 19.30 h do 23.00 h ich vo VR stane bude čakať zážitok vo virtuálnej realite, vďaka ktorému "preletia" z budovy NBS na budovu Slovenského rozhlasu. "Naskytnú sa vám jedinečné výhľady na Bratislavu z vtáčej perspektívy, z ktorých sa vám až hlava zatočí," avizuje organizátor.



Budova NBS ožije počas Bielej noci dvoma rôznymi umeleckými projektmi. Súčasťou festivalovej prechádzky bude počas prvého a tretieho víkendu. "Projekcia Živé mince Jána Šicka nadväzuje na našu celoročnú spoluprácu s NBS, kde postupne predstavujeme minimalistickou, graficky čistou animáciou príbehy nových mincí a ich jednotlivých protagonistov či symbolov," priblížila riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková. Dodala, že posledný festivalový víkend pripravujú laserový dvojmapping - dialóg dvoch architektúr - budovy NBS a Slovenského rozhlasu z dielne Martina Gabča a autorskou hudbou od Stroona, keď prostredníctvom svetla rozpohybujú geometriu oboch ikonických fasád. "Mapping nadviaže aj na svetelné oživenie Fontány Družba na Námestí slobody, ktorá bude akýmsi vizuálnym pokračovaním prechádzky nočným mestom," uzavrela Pacáková.



Biela noc predstaví do 3. októbra v exteriéri hlavného mesta najmä diela domácich autorov. Takmer 60 umeleckých projektov - svetelných inštalácií, objektov, živých performancií, "mappingov" si môžu pozrieť obyvatelia a návštevníci Bratislavy medzi 19.00 h a polnocou. Väčšina diel bude dostupná každý večer, pripravené sú však aj špeciálne akcie, ktoré sa konajú len v konkrétny víkend alebo v obmedzených časoch. Oplatí sa preto sledovať program Bielej noci. S orientáciou v ňom pomôže aj webstránka www.bielanoc.sk a mobilná aplikácia festivalu.