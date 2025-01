Biela noc v Humennom predstavuje desiatku inštalácií súčasného umenia

Humenné 31. januára (TASR) - Vizuálne inštalácie, interaktívne diela a umelecké zážitky prináša do Humenného podujatie Biela noc. Desiatky inštalácií súčasného umenia môžu návštevníci sledovať v piatok a sobotu (1. 2.). Ako pre TASR uviedla riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, po 15 rokoch festivalu Biela noc v Bratislave a Košiciach prichádza výber svetelných diel po prvý raz do iného mesta.



"Obzvlášť v tejto dobe, keď kultúra to nemá najľahšie, je to nový, čerstvý impulz a veľmi nás potešilo, že môžeme jednotlivé diela, ktoré už boli prezentované počas festivalu, priniesť do nového mesta," doplnila Pacáková.



Počas festivalu sa verejné priestranstvá, námestia, Humenský park či nádvorie kaštieľa premenia na interaktívnu galériu. Prostredníctvom výstav a workshopov sa zapájajú aj lokálne kultúrne inštitúcie.



"V Bratislave sa účasť každoročne pohybuje okolo 100.000 návštevníkov, v Košiciach je to približne 60.000. V Humennom zatiaľ nemám predstavu, ale vyzerá to tak, že mesto sa plní ľuďmi, takže dúfame, že si to užijú," dodala riaditeľka festivalu.



Návštevníci môžu počas dvoch večerov vidieť napríklad monumentálny mesiac, rozprávkovú fazuľu, svetelných jogínov a veľké tučné diamanty. Súčasťou programu sú aj animované filmy s ekologickou tematikou a výber najlepších animovaných filmov pre deti 2024. Pripravené sú tiež večerné prehliadky v múzeu a výstava Prečo (ume)nie?.



Tento rok v rámci podujatí mesta kultúry v Humennom pripravili ešte program, ktorý zahŕňa divadelné predstavenia z väčších kultúrnych centier a filmové kurzy, v rámci ktorých vznikajú krátke dokumentárne filmy od lokálnych tvorcov. "Vyvrcholením bude zatvárací víkend Mesta kultúry 2024, ktorý sa uskutoční 30. mája až 1. júna," dodala PR manažérka projektu Mesto kultúry 2024 Alexandra Harvanová.