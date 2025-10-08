< sekcia Regióny
Biela noc v Košiciach ponúkne 33 umeleckých projektov
Autor TASR
Košice 8. októbra (TASR) - V poradí 16. ročník multižánrovej prehliadky súčasného umenia Biela noc prinesie od piatka (10. 10.) do nedele (12. 10.) do Košíc 33 umeleckých projektov od autorov z desiatich krajín. Ponúknu rôzne pohľady na vizuálne umenie, ale aj ďalšie umelecké žánre. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
„V programe máme vizuálne, interaktívne aj hravé diela, ale tiež inštalácie, ktoré spracúvajú náročné otázky súčasnosti - od polarizácie spoločnosti po vojenské konflikty. Kritické témy reflektujeme, no Košiciam chceme priniesť aj úprimnú radosť z kreativity, slobodnej tvorby, stretávania sa a spoznávania nových technológií,“ uviedla Pacáková s tým, že festival zostáva otvorenou a slobodnou platformou, kde sa stretáva rozmanitosť prístupov.
Okrem iných budú pripravené diela ako napríklad svetelná inštalácia od Matúša Maťátka s názvom Revolucionár i jeho šesťmetrový svetelný objekt Big cat. Lákadlom bude aj interaktívna výstava Borisa Németha s názvom „Ako sa máš, Slovensko?“, objekt Dlhý nos od Erika Sikoru, ale aj gigantické klíčky, objekty z pravej vlny či recyklovaných kravát. Pre veľký záujem z minulého roka sa do programu vráti aj hravá interaktívna inštalácia, ktorá umožní stať sa dočasným režisérom vizuálnej kompozície Spievajúcej fontány.
Festivalová trasa povedie tradične od Kasární Kulturparku po Tabačku Kulturfabrik, pričom si návštevníci prvýkrát môžu pozrieť svetelný objekt v drevenom kostolíku za Východoslovenským múzeom, svetelnú inštaláciu v Historickej radnici a novinkou bude aj audiovizuálna inštalácia Noc v džungli v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Program sa začína v piatok po 19.00 h, vo veľkej časti je prístupný zdarma. Vstup k vybraným dielam je spoplatnený pre návštevníkov od 12 do 62 rokov.
