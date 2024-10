Biela noc v Košiciach ponúkne tento rok viac ako 20 diel umelcov

Košice 9. októbra (TASR) - Viac ako 20 diel umelcov z viacerých krajín ponúkne blížiaci sa 15. ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc v Košiciach, ktorý potrvá od piatka (11. 10.) do nedele (13. 10.). Ako pre TASR uviedla jeho umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková, cieľom je priblížiť umenie širokej verejnosti.



Priestor opäť dostanú zahraniční i domáci umelci, mladá generácia tvorcov aj etablované mená. Inštalácie sú podľa nej rozmanité námetmi, náladou či vyznením. Niektoré sú komentárom k náročným spoločenským otázkam, iným ide najmä o zážitok, experiment a estetiku.



"Chceme do ulíc vniesť pozitívne a inšpiratívne zážitky, ktoré oslovujú odborníkov aj deti. Tohtoročnou novinkou bude zinteraktívnená Spievajúca fontána na Hlavnej ulici, čiže ľudia ju budú môcť prvýkrát v histórii jej existencie ovládať," priblížila.



Program košickej Bielej noci zahŕňa tradičné žánre od kresby a sochy až po digitálne a interaktívne diela, ktoré využívajú najnovšie technológie vrátane umelej inteligencie. Jeho súčasťou tak budú aj svetelné a audiovizuálne inštalácie, robotická performance, interaktívny mapping, výstavy a ďalšie.



"V súčasných turbulentných a nepríjemných časoch pre slovenskú kultúru považujeme za dôležité zostať aktívni, vytrvalo spájať verejnosť so slobodným umením a prezentovať ho v jeho pestrých polohách. Chceme byť príležitosťou stretnúť sa, objavovať, diskutovať a to ako na strane tvorcov, tak inštitúcií a publika," dodala Pacáková.



Festivalová trasa povedie tradične od Kasární/Kulturparku cez centrum mesta až po Tabačku Kulturfabrik. Inštalácie si tak bude možné pozrieť napríklad aj na Hlavnej a Alžbetinej ulici, v Kunsthalle, vo Východoslovenskej galérii, v kine Úsmev, ale aj pred budovou Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru. Všetky exteriérové inštalácie budú voľne prístupné.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Bielej noci.