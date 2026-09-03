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Biele divadlo spúšťa sezónu,priestor dostanú aj zdravotne znevýhodnení
Biele divadlo projektom Umenie pre všetkých? dokazuje, že hrať divadlo môžu aj ľudia s pohybovým obmedzením.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Biele divadlo, najväčšie herecké štúdio v Bratislave, spúšťa v septembri svoju 44. sezónu. Pod dlhodobým mottom „Otvárať dvere k divadlu“ pripravili 14 herecko-divadelných skupín pre všetkých od šesť do 99 rokov.
„Našou snahou je vytvoriť skupiny tak, aby sa v nich mohol nájsť každý. Prihlásiť sa môžu začiatočníci aj pokročilí, tí, ktorí chcú len ‚prísť na krúžok‘, ale aj tí, ktorí to s divadlom myslia vážne a chcú mu venovať čas navyše,“ približuje členenia divadla jeho riaditeľ Michal Paulovský. Aktuálne má viac ako 140 členov. Začínali v ňom herci ako Diana Mórová, Branislav Bystriansky, z mladšej generácie Ivana Kubáčková, Noel Czuczor a ďalší. Ročne vyprodukuje 17 rôznych inscenácií.
Ako ďalej vysvetľuje riaditeľ Bieleho divadla, pri deťoch a tínedžeroch je vekové rozpätie tri maximálne štyri roky, aby lektori vedeli vybrať im adekvátne témy, týkajúce sa ich životnej fázy. „Pre dospelých máme až šesť skupín rozdelených podľa úrovne a motivácie, od voľnočasovej aktivity až po skupinu s profesionálnym prístupom, ktorá potom hráva na rôznych hosťovaniach po Slovensku,“ dodáva Paulovský.
„Cez kreativitu rozvíjajúce témy sa snažíme zachytiť svet, ktorý ich obklopuje. To dokážeme na rozprávkových podkladoch, súčasnej dráme, ale aj na autorských textoch, na ktorých spoločne pracujeme. Učíme ich, že neexistuje jediný správny prístup, ale hľadáme vlastné, unikátne riešenia,“ dopĺňa Barbora Cannerová, dramaturgička a jedna z lektoriek.
Biele divadlo projektom Umenie pre všetkých? dokazuje, že hrať divadlo môžu aj ľudia s pohybovým obmedzením. Prvý ročník realizovali vlani v spolupráci so Spojenou školou Mokrohájska v Bratislave. Paulovský potvrdil, že divadlo tento rok získalo na pokračovanie projektu dotáciu z programu Kultúra znevýhodnených skupín, a tiež silného partnera Bratislavské bábkové divadlo (BBD), ktoré je ako jediné v hlavnom meste kompletne bezbariérové - od workshopovej miestnosti, hľadiska, až po javisko, na ktorom sa účastníci projektu v decembri predstavia.
„Projekt sme v tomto roku otvorili pre všetkých od 12 do 99 rokov, ktorí majú akýkoľvek stupeň pohybového obmedzenia, od tých ľahších (barle, nemožnosť dlhého státia/chôdze) až po najťažšie, teda ľudí na vozíku,“ poznamenáva Paulovský k projektu, ktorým chce Biele divadlo dokázať, že umenie tu má byť pre všetkých a ‚otvoriť dvere‘ novej skupine tvorcov. Pomôcť im môže tím dvadsiatich lektorov, profesionálnych hercov, režisérov, dramaturgov a teatrológov.
„Našou snahou je vytvoriť skupiny tak, aby sa v nich mohol nájsť každý. Prihlásiť sa môžu začiatočníci aj pokročilí, tí, ktorí chcú len ‚prísť na krúžok‘, ale aj tí, ktorí to s divadlom myslia vážne a chcú mu venovať čas navyše,“ približuje členenia divadla jeho riaditeľ Michal Paulovský. Aktuálne má viac ako 140 členov. Začínali v ňom herci ako Diana Mórová, Branislav Bystriansky, z mladšej generácie Ivana Kubáčková, Noel Czuczor a ďalší. Ročne vyprodukuje 17 rôznych inscenácií.
Ako ďalej vysvetľuje riaditeľ Bieleho divadla, pri deťoch a tínedžeroch je vekové rozpätie tri maximálne štyri roky, aby lektori vedeli vybrať im adekvátne témy, týkajúce sa ich životnej fázy. „Pre dospelých máme až šesť skupín rozdelených podľa úrovne a motivácie, od voľnočasovej aktivity až po skupinu s profesionálnym prístupom, ktorá potom hráva na rôznych hosťovaniach po Slovensku,“ dodáva Paulovský.
„Cez kreativitu rozvíjajúce témy sa snažíme zachytiť svet, ktorý ich obklopuje. To dokážeme na rozprávkových podkladoch, súčasnej dráme, ale aj na autorských textoch, na ktorých spoločne pracujeme. Učíme ich, že neexistuje jediný správny prístup, ale hľadáme vlastné, unikátne riešenia,“ dopĺňa Barbora Cannerová, dramaturgička a jedna z lektoriek.
Biele divadlo projektom Umenie pre všetkých? dokazuje, že hrať divadlo môžu aj ľudia s pohybovým obmedzením. Prvý ročník realizovali vlani v spolupráci so Spojenou školou Mokrohájska v Bratislave. Paulovský potvrdil, že divadlo tento rok získalo na pokračovanie projektu dotáciu z programu Kultúra znevýhodnených skupín, a tiež silného partnera Bratislavské bábkové divadlo (BBD), ktoré je ako jediné v hlavnom meste kompletne bezbariérové - od workshopovej miestnosti, hľadiska, až po javisko, na ktorom sa účastníci projektu v decembri predstavia.
„Projekt sme v tomto roku otvorili pre všetkých od 12 do 99 rokov, ktorí majú akýkoľvek stupeň pohybového obmedzenia, od tých ľahších (barle, nemožnosť dlhého státia/chôdze) až po najťažšie, teda ľudí na vozíku,“ poznamenáva Paulovský k projektu, ktorým chce Biele divadlo dokázať, že umenie tu má byť pre všetkých a ‚otvoriť dvere‘ novej skupine tvorcov. Pomôcť im môže tím dvadsiatich lektorov, profesionálnych hercov, režisérov, dramaturgov a teatrológov.