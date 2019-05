Biele srdce získala aj sestra manažérka z Rooseveltovej nemocnice

Cenu každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

Banská Bystrica 21. mája (TASR) - Z tohtoročného 12. ročníka slávnostného odovzdávania prestížnych cien Biele srdce si spomedzi 17 ocenených sestier v rôznych kategóriách odniesla cenu aj Monika Trnovcová, ktorá pôsobí vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Získala ju ako vedúca odboru ošetrovateľstva v kategórii – sestra manažérka. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



"Je to pre mňa pocta, ale najmä veľký záväzok. Práca námestníčky pre ošetrovateľstvo predstavuje synergiu výsledkov práce sestier, pôrodných asistentiek, praktických sestier, sanitárov a ostatných nelekárskych zdravotníckych kategórií. Za najväčšiu pridanú hodnotu svojho povolania považujem možnosť vzájomného zdieľania skúseností, vedomostí, poznatkov z praxe, ale i pracovných vzťahov, z ktorých mnohé prerástli do priateľských. Preto ocenenie, ktorého sa mi teraz dostalo, právom patrí všetkým mojim kolegyniam a kolegom," konštatovala Trnovcová s tým, že bez spolupráce s nimi a ich podnetov by nemohla vykonávať túto prácu.



"Je človekom na správnom mieste. Svojimi ľudskými a odbornými vlastnosťami je vzorom pre celý kolektív. Osobne si na nej veľmi cením pracovitosť a nadhľad," zdôraznila generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.



Podľa Maťašeje Trnovcová pôsobí ako sestra celý svoj profesijný život v Rooseveltovej nemocnici, z toho 15 rokov v pozícii námestníčky pre ošetrovateľstvo. V súčasnosti je táto pozícia pomenovaná ako vedúca odboru ošetrovateľstva. Riadi odbor, pod ktorý spadá vyše 800 sestier a pôrodných asistentiek, ako aj ostatný zdravotnícky personál. Aktívne sa podieľa na zefektívňovaní procesov v ošetrovateľskej starostlivosti, spolupracuje pri návrhoch na zjednodušenie ošetrovateľskej dokumentácie, pri tvorbe študijných programov, na príprave legislatívnych zmien a postupov pre zdravotnícke zariadenia. Úzko spolupracuje s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.