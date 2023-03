Bielej stopy sa zúčastnilo takmer 500 pretekárov na lyžiach

Kremnica 4. marca (TASR) – Behu na lyžiach sa v rekreačnom stredisku Skalka pri Kremnici v sobotu zúčastnilo takmer 500 pretekárov zo 14 krajín sveta. Bielu stopu však vyhrali Slováci, TASR o tom za organizátorov informovala Silvia Horváthová.



Pripomenula, že najviac pretekárov, a to 347, si odbehlo 25-kilometrovú trať voľnou technikou. "Dlhšiu a náročnejšiu 50-kilometrovú trasu absolvovalo 125 účastníkov," spresnila. Dodala, že novinkou tohto ročníka bol štafetový 50-kilometrový beh voľným štýlom, ktorý zdolalo deväť dvojíc.



Ako doplnila, víťazstvá 50. ročníka Bielej stopy a Majstrovstiev Európy v lyžiarskom maratóne Euroloppet ostávajú na Slovensku. Víťazom 25-kilometrového okruhu voľnou technikou je Denis Tílesch z Kremnice. Podľa Horváthovej to bola jeho prvá 25-kilometrová trať. "Verím, že takto to bude pokračovať aj ďalšie roky. Trať dobre poznám, keďže som domáci, hoci túto sezónu podmienky veľmi neboli a veľa som nenajazdil," povedal.



Horváthová poznamenala, že 50-kilometrovú trasu vyhral pretekár Ján Mikuš, ktorý sa zaregistroval pol hodinu pred štartom. "Prišiel som sem rovno zo Švédska. Bol som tam na majstrovstvách sveta v psích záprahoch Skijöring. Prvých 15 kilometrov na trati som bol unavený a bolo to ťažké. Potom som sa rozbehol," konštatoval Mikuš. Na druhom mieste skončil ruský občan Artur Iskhakov.



Preteky pokračujú aj v nedeľu (5. 3.). Na trať nastúpia pretekári v kategórii Junior a 30 kilometrov klasickou technikou.