Na pomoc rodinám v Bielom Kostole sa rozbehli verejné zbierky

Biely Kostol 16. mája (TASR) - Pre rodiny zasiahnuté sobotným (13. 5.) výbuchom v obci Biely Kostol pri Trnave vyhlásil darcovský portál Ľudia Ľudom v utorok verejnú zbierku. Je určená všetkým postihnutým, okrem obyvateľov bytového domu aj ďalším v okolí, ktorí utrpeli materiálne škody. Cieľová suma je 70.000 eur, využité budú ako príspevok na bývanie, financovanie nápravy škôd, pokrytie dočasných nákladov spojených so situáciou, informoval výkonný riaditeľ rovnomennej neziskovej organizácie Ján Laš.



V prvý deň výzvy napoludnie už bolo na transparentnom účte výzvy päť percent zo sumy, 3300 eur. Zbierka potrvá do konca júna. Web Ľudia Ľuďom uvádza, že niektoré rodiny potrebujú hľadať nový domov, opraviť značné škody na majetku či vyhľadať profesionálnu pomoc psychológov.



Samostatný transparentný účet zriadila podľa starostky Ivety Paulovej s platnosťou od utoroka aj obec Biely Kostol. Už napoludnie zhruba 80 darcov prispelo sumou 3392 eur. Svoj príspevok avizuje aj futbalový klub Spartak Trnava, ktorý chce venovať jedno euro z každej predanej vstupenky na najbližší ligový zápas so Žilinou a priloží k sume ešte 1000 eur.