Biely Kostol pripravuje po šestnástich rokoch novú kontajnerovú školu

Biely Kostol 1. septembra (TASR) – Po šestnástich rokoch sa vráti do Bieleho Kostola pri Trnave základná škola (ZŠ). Bude stáť na inom mieste ako jej predchodkyňa, bude kontajnerová a rozrastať sa bude postupne. Podľa starostky Ivety Paulovej by prvých žiakov mala privítať už o rok, v septembri 2021.



Práce na jej výstavbe sa začínajú v týchto dňoch, v prvej etape vznikne budova pre prvý stupeň a postupne naň podľa zámeru nadviaže objekt pre druhý stupeň spolu s telocvičňou. Súčasťou areálu bude aj vonkajšie multifunkčné ihrisko. Školu v Bielom Kostole, ktorá bola iba pre ročníky 1. až 4., zrušili v roku 2005 pre stále sa znižujúci záujem rodičov zapísať do nej deti. Využívali radšej možnosti v Trnave, kam dochádzali za prácou, prípadne v susednom Ružindole. S ním je obec v súčasnosti v jednom školskom obvode pre druhý stupeň ZŠ. No odvtedy sa mnohé zmenilo. "Biely Kostol je druhou najdynamickejšie sa rozrastajúcou obcou na Slovensku. V priebehu desiatich rokov sme sa z 1400 obyvateľov dostali na terajších 2500 a ďalej sa počty zvyšujú," povedala Paulová pre TASR. Noví ľudia sa sťahujú do vznikajúcich satelitov, sú to prevažne mladé rodiny s deťmi.



Školákov je už podľa starostky taký počet, že kapacitné problémy má z toho dôvodu aj ružindolská škola. Tak sa v Bielom Kostole podujali zriadiť plne organizovanú školu vo vlastnej réžii. "Na výstavbu obec už žiadny vlastný pozemok nemala, a tak sme vstúpili do rokovaní s developerom, ktorý pripravuje individuálnu bytovú výstavbu (IBV) na hranici našej obce, tesne pri lokalite IBV Kamenný mlyn, patriacej už k Trnave. Investor daroval Bielemu Kostolu pozemok s rozlohou 53 árov, čo pre naše potreby postačuje," doplnila Paulová. Starostka už teraz vie, že o návštevu školy budú mať záujem nielen domáci, ale i rodiny, ktoré bývajú práve v tejto okrajovej lokalite krajského mesta. "V Trnave je takisto pomaly problém umiestniť deti do školy, rodičia z IBV Kamenný mlyn ich vozia aj do vzdialenejších škôl. Už sa u nás boli informovať," uviedla.



Do siete škôl môžu novú školu zapísať až po skolaudovaní budovy, takže prvá etapa výstavby by mala byť ukončená v apríli budúceho roka. Následne na to vyhlásia zápisy do dvoch tried prvého a jednej triedy druhého ročníka. Rovnako až v tom období môže obec požiadať o dotáciu z ministerstva školstva, takže na výstavbu je pripravená použiť rezervný fond a vziať si úver.