Statici odporučili zdemolovať podkrovie bytovky v Bielom Kostole

Biely Kostol 15. mája (TASR) – Dvojica statikov, ktorá v pondelok posúdila stav domu v Bielom Kostole pri Trnave, ktorý poškodil sobotňajší (13. 5.) výbuch plynu, odporučila na demoláciu iba podkrovie, kde detonácia nastala. Zostávajúcich päť bytov by sa malo dať obnoviť. TASR o tom informovala starostka Iveta Paulová.



"Je to pri tom všetko potešujúca správa," konštatovala. Pre štyri rodiny z bytovky ponúkla trnavská automobilka možnosť ubytovania v tejto lokalite, kde bolo pri vzniku automobilky postavených viacero bytových domov pre potreby zamestnancov. Jedna rodina sa ubytovala v súkromí.



Rozsah škôd by mali prísť zástupcovia poisťovne zistiť v utorok (16. 5.). Súbežne prebieha policajné vyšetrovanie prípadu. Po skončení potrebných úkonov bude podľa Paulovej možné začať s odpratávaním sutín. Spoločnosť Kosit, zabezpečujúca v Bielom Kostole odvoz odpadu, ponúkla veľkorozmerný kontajner ako pomoc postihnutej obci. Demoláciu by mali uhrádzať sami vlastníci.



Obecný úrad v pondelok zriadil aj transparentný účet v prospech piatich poškodených rodín, výťažok z neho bude medzi ne rozdelený. Obec sa podľa starostky okrem iného chce obrátiť aj na Centrálny krízový fond Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je vytvorený pre pomoc pri živelných pohromách a katastrofách.