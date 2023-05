Statik rozhodne o osude domu v Bielom Kostole poškodeného výbuchom

Biely Kostol 15. mája (TASR) – Rodiny postihnuté sobotným (13. 5.) výbuchom plynu v bytovom dome v Bielom Kostole pri Trnave začínajú podľa starostky Ivety Paulovej so sťahovaním vecí zo svojich bytov.



"Pomáhajú im miestni podnikatelia, čakáme na statika, ktorý by mal vyriecť konečný verdikt o osude poškodeného objektu," uviedla pre TASR. Vzhľadom na predbežné vyjadrenia o rozsahu poškodenia obec už začala s hľadaním firmy, ktorá by sa ujala demolácie.



K výbuchu plynu prišlo na Potočnej ulici v jednom z bytov v dvojposchodovej bytovke s troma bytmi po 20.00 hodine. Okrem troch bytov v bytovke boli poškodené aj ďalšie tri byty v susednom vchode. O život prišiel 41-ročný majiteľ bytu, v ktorom nastal výbuch. Ďalšieho obyvateľa bytovky museli záchranári s vážnymi zraneniami previezť do nemocnice. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.