Bienále ilustrácii Bratislava sprevádza výstava United by Art
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Jubilejný 30. ročník Bienále ilustrácii Bratislava (BIB), ktorý minulý týždeň slávnostne otvorili v Slovenskej národnej galérii (SNG), sprevádza aj výstava United by Art. Ide o spoločný projekt japonskej ilustrátorky Nana Furiya a slovenského ilustrátora Petra Uchnára. Výstavu oceňovaných výtvarníkov a manželov slávnostne otvorili v utorok v sídelnej budove Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží. V priestoroch Harmincovej siene potrvá do 26. októbra.
Japonská ilustrátorka Nana Furiya vytvorila ilustrácie do desiatok kníh, niektoré z nich sú autorské. Jej obrázky sú známe skôr japonským, taiwanským, kórejským a čínskym čitateľom. S manželom, slovenským ilustrátorom Petrom Uchnárom, ktorý v roku 1999 získal Zlaté jablko BIB a aktuálne je čerstvým držiteľom Plakety BIB 2025, vytvorili popri svojej vlastnej tvorbe aj niekoľko desiatok spoločných diel. „Vystavená tvorba vznikla počas skoro troch desaťročí ich sporadickej, ale oceňovanej spolupráce s diapazónom od knižnej ilustrácie po voľnú tvorbu,“ približuje výstavu Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti.
Okrem knihy Maľovaná abeceda, ktorú manželia Nana Furiya a Peter Uchnár ilustrovali ako prvý projekt ešte na Vysokej škole výtvarných umení (VŠMU) v Bratislave, si môžu návštevníci výstavy pozrieť všetky spoločné diela umelcov. „Po škole pokračovali v spolupráci na obálkach japonského časopisu Haha no tomo. Časť z týchto obálok bola ocenená Medzinárodným Zlatým perom v Belehrade, 1998. Prvou ich spoločne ilustrovanou knihou, vydanou v Japonsku, bola obrázková kniha Prekvapenie, prekvapenie (Tokio 2004),“ dodáva Bibiana k výstave, ktorá ponúka aj fragmenty z práce na animovanom filme Peter a Vlk pre Seiji Ozawa Matsumoto Festival a súvisiace ilustrácie z rovnomennej knihy. „Najvoľnejšou časťou výstavy sú ich spoločné maľby, vytvorené v roku 2022 pre Galériu PinPoint v Tokiu,“ uzatvára Bibiana.
Výstava je verejnosti prístupná do 26. októbra.
