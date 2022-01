Bienále ilustrácii v Bratislave predĺžili do konca februára

Bratislava 8. januára (TASR) - Bratislavský hrad bude do konca februára centrom svetovej detskej ilustrácie. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) už 28 rokov predstavuje to najlepšie, čo za posledné dva roky vo svete detskej ilustrácie vzniklo. Výstava na Bratislavskom hrade sa predlžuje do 28. februára. TASR o tom informovala PR manažérka Medzinárodného domu umenia pre deti Natália Cehláriková.



Na BIB 2021 sa prezentuje takmer 380 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí zaslali vyše 2700 ilustrácií a takmer 500 kníh. Medzinárodná porota zložená z odborníkov z oblasti knižnej kultúry udelila ceny najlepším ilustrátorom. Víťazkou Grand Prix BIB 2021 sa stala Elena Odriozolaová zo Španielska za ilustrácie v knihe Zvláštne pocity.



Výstava všetkých súťažných originálnych ilustrácií kníh pre deti a mládež, rovnako aj ostatné reprezentatívne výstavy sú inštalované na druhom poschodí Bratislavského hradu. Súčasťou BIB 2021 je i výstava držiteľa ceny Grand Prix BIB z predchádzajúceho ročníka a držiteľov Cien H. CH. Andersena za ilustráciu a literatúru.



Návšteva Bratislavského hradu a BIB je možná v režime OP (očkovaní, prekonaní).