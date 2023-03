Bijacovce prerobia budovu internátu na zariadenie sociálnych služieb

Bijacovce 30. marca (TASR) - Prestavbou dlhodobo nevyužívanej budovy internátu v obci Bijacovce, okres Levoča, vznikne nové zariadenie sociálnych služieb (ZSS). Hotové by malo byť o 1,5 roka, výstavba začala pred pár mesiacmi. Investorom je Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý bude neskôr aj zriaďovateľom zariadenia. Uviedla to pre TASR hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Budova internátu tamojšieho pracoviska Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove bola postavená v roku 1983 a pred obnovou bola v zlom technickom stave. Pre jej ďalšie užívanie bola celková rekonštrukcia podľa kraja nevyhnutná. Po dostavbe vznikne 36-lôžkové špecializované zariadenie a 20 lôžok bude v pridruženom dome ošetrovateľskej starostlivosti. "Nedostatok zariadení sociálnych služieb pre poskytovanie tejto služby Úradom PSK v okrese Levoča je dôvodom, prečo sa pristúpilo k celkovej rekonštrukcii internátu," uvádza sa v materiáli, ktorý schválili prešovskí krajskí poslanci. Stavebné práce by mali trvať do októbra budúceho roka, stavenisko odovzdali zhotoviteľovi vlani na jeseň.



V obci Bijacovce tak vznikne nové zariadenie, ktoré bude zaradené k 25 existujúcim prevádzkam v pôsobnosti PSK. V ZSS nájde svoj domov 60 nových klientov a prácu približne 40 zamestnancov. "Investíciou budú zriadené nové druhy sociálnych služieb v kombinácii so zdravotnou starostlivosťou. Komplexnou rekonštrukciou doteraz nevyužívaného objektu kraj získa kapacity v špecializovanom zariadení zameranom na Alzheimerovu, Parkinsonovu chorobu a demenciu, ako aj ďalšie miesta v dome ošetrovateľskej starostlivosti," uviedla Jeleňová.



Celkové náklady na prestavbu sú na úrovni približne 7,6 milióna eur. Na tento rok má kraj schválené financovanie vo výške 3,3 milióna eur, z toho dve tretiny sú z úveru z Európskej investičnej banky a 1,2 milióna eur financuje PSK zo svojho rozpočtu. Na budúci rok bude potrebné dofinancovať zvyšok. V materiáli sa uvádza, že približne 1,7 milióna eur bude treba na zariadenie interiéru, ďalšie 4,4 milióna eur bude stáť dostavba.



Investičná akcia prinesie prevádzkovanie pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti je nutné vybudovať na mieste aj novú čistiareň odpadových vôd. "Obec totiž nie je odkanalizovaná a neexistuje tam iná verejná kanalizácia. Odhadovaná výška investície pred verejným obstarávaním je v prípade výstavby čističky približne 900.000 eur," dodala Jeleňová.