Bijacovce prerobili internát na Zariadenie sociálnozdravotných služieb

Bijacovce 20. mája (TASR) - Nevyužívanú budovu internátu v obci Bijacovce neďaleko Levoče prerobil Prešovský samosprávny kraj (PSK) na úplne nové Zariadenie sociálnozdravotných služieb. Stavba bude čoskoro skolaudovaná a prvých klientov tam plánujú umiestniť koncom leta respektíve začiatkom jesene. Ide o jednu z najvýznamnejších investícií v oblasti poskytovania sociálnych služieb za posledné roky. V utorok počas odovzdania stavby to uviedol predseda PSK Milan Majerský.



„Stredoškolský internát bol v podstate prázdny, preto sme sa rozhodli ho prestavať a zmeniť aj účel budovy. Som presvedčený, že sme urobili dobré rozhodnutie, aby sme poskytli starostlivosť a zabezpečili dôstojnú starobu klientom,“ uviedol Majerský. Vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Viktor Guman upozornil, že v rámci Slovenska ide o prvé verejné zariadenie, ktoré spája sociálnu a zdravotnú starostlivosť.



Objekt pozostáva zo štyroch podlaží. V spodnej časti sa nachádza vstup s recepciou, zimná záhrada, spoločenské a terapeutické miestnosti, ambulancie a zázemie. Na ďalších podlažiach sú izby pre klientov, pričom každá z nich má vlastné sociálne zariadenie, Dom opatrovateľskej služby (DOS), jedáleň a administratíva.



Vedúca odboru majetku a investícií PSK Lýdia Budziňáková doplnila, že myšlienka zrekonštruovať internát a využiť tak potenciál celého areálu, vznikla ešte v roku 2020. Samotná výstavba trvala dva roky. „Ešte predtým sa zrekonštruovala susediaca telocvičňa, nachádza sa tu tiež Stredná odborná škola lesnícka a tento internát bol v srdci areálu. Zastupiteľstvo schválilo túto investíciu, začali sme prípravou štúdie, nasledovala projektová príprava, verejné obstarávanie a v roku 2022 sa podpísala zmluva so zhotoviteľom,“ priblížila. Celkové náklady na stavbu vrátane interiéru dosiahli približne 8,5 milióna eur. Stavba sa podľa Budziňákovej predražila o zhruba 800.000 eur. Krajská samospráva projekt financovala z vlastných a tiež úverových zdrojov.



Riaditeľka zariadenia Alžbeta Pitoráková dodala, že celková kapacita bude 56 klientov, pričom 36 bude v špecializovanom zariadení so zameraním na Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a tiež demenciu. Zvyšných 20 miest bude v DOS na treťom podlaží. „Potrebujeme toto zariadenie zaregistrovať a získať povolenie od Ministerstva zdravotníctva SR. V interiéri je takmer všetko hotové. Budeme sa ešte venovať exteriéru, teda oploteniu, príjazdovej ceste a úpravám v záhrade,“ podotkla riaditeľka. V zariadení plánujú zamestnať viac ako 30 ľudí, aktuálne robia výberové konanie. V súčasnosti podľa Pitorákovej evidujú približne 80 žiadostí o umiestnenie.



V areáli zároveň vybudovali aj novú čistiareň odpadových vôd za približne jeden milión eur. „Teší nás, že sme takto uzavreli funkčnosť tohto územia, a že bude aj spolu so záhradou, parkom a oborou plniť svoju funkciu,“ uzavrela Budziňáková.