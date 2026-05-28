BikeFest v Kálnici ponúkne od piatka trojdňovú cyklistickú šou
BikeFest Kálnica je najväčší bicyklový festival na Slovensku. Prináša adrenalín a zábavu pre všetky vekové kategórie.
Autor TASR
Kálnica 28. mája (TASR) - Preteky vo viac ako desiatich disciplínach, testovanie bicyklov i podujatie svetovej úrovne v disciplíne slopestyle ponúkne od piatka do nedele (29. - 31. 5.) 16. ročník BikeFestu v Kálnici neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.
BikeFest Kálnica je najväčší bicyklový festival na Slovensku. Prináša adrenalín a zábavu pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na viac ako desať rôznych disciplín, ako aj na strieborný svetový pohár v horskej cyklistike v disciplíne slopestyle.
„Do Kálnice desiatky bicyklových značiek prinesú dokopy viac ako 300 bicyklov, ktoré si bude možné otestovať. Všetko pre horské, ale aj cestné, travel a elektro bicykle nájdu návštevníci vo výstavnej zóne. Pripravený je aj bohatý večerný program, občerstvenie či detská zóna pre najmenších,“ informuje KOCR.
Divácky atraktívnymi disciplínami budú piatkový (29. 5.) whip off contest, počas ktorého jazdci predstavia najlepšie triky s názvom whip. Ťahákom bude skákanie ponad vatru.
V sobotu (30. 5.) popoludní sa bude konať slopestyle, ktorý je po prvýkrát súčasťou Slopestyle Super League združujúcej päť podujatí na svete, jeden z nich sa koná práve na BikeFeste.
