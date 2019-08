Bikesharing funguje už aj v Moldave nad Bodvou

K dispozícii je 25 bicyklov.

Moldava nad Bodvou 7. augusta (TASR) – Verejné požičiavanie bicyklov, tzv. bikesharing, funguje aj v Moldave nad Bodvou. K dispozícii je 25 bicyklov. Pre TASR to za mestský úrad uviedla Jana Kovácsová.



Po Košiciach a Trebišove ide o tretie mesto, kde je táto služba dostupná prostredníctvom projektu, ktorý zabezpečuje spoločnosť Antik Telecom. Ako radnica pripomína, zapojili sa do neho preto, že je v súlade s víziou mesta. „Zároveň je to aj ekologicky a ekonomicky výhodné riešenie prepravy v meste, navyše, podporuje zdravý životný štýl. Presun bicyklami v meste má aj dlhoročnú tradíciu a s obľubou ho používajú i starší obyvatelia,“ spresnila Monika Al Aliová z oddelenia výstavby, plánovania a projektovania mestského úradu.



Na požičanie bicykla je potrebná mobilná aplikácia AntikCityBike, ktorá je dostupná pre operačný systém Android aj iOS. Táto spoplatnená služba umožňuje zapožičať si bicykel a následne ho vrátiť na verejne dostupné miesto. „Nie je určené, kde užívateľ musí bicykel odstaviť alebo vrátiť, aplikácia záujemcovi označí a vyhľadá, kde je voľný bicykel. Po určenej dobe, ktorá závisí od frekvencie využívania služby, správa mestskej zelene dopraví a zaparkuje všetky bicykle na označené verejné stanice,“ povedala.



V Moldave nad Bodvou je od minulého týždňa šesť stojanov s označením, pri každom je možné zaparkovať päť bicyklov. Umiestnené sú pri potravinách na Námestí mieru, pri termináli integrovanej dopravy, mestskom úrade, autobusovej zastávke Budulov, pri penzióne na Školskej ulici aj v lesoparku v oblasti Terasa - Pri Kríži. „Označené miesto nie je podmienkou odstavenia bicykla, užívateľ ho môže zaparkovať kdekoľvek v meste, kde je množstvo parkovacích stojanov,“ dodala Al Aliová.



Mesto v zmysle zmluvy poskytuje v rámci projektu verejné priestory, osadenie stojanov a označenie staníc. Zabezpečuje tiež verejný poriadok a bezpečnosť v súvislosti so službou, drobnú údržbu, či vykonáva zber bicyklov, ak sú odstavené na odľahlých miestach.



Kovácsová dodala, že počas dvoch týždňoch prevádzky bikesharingu v Moldave nad Bodvou sú ohlasy na túto službu pozitívne, vážne prejavy vandalizmu zatiaľ nezaznamenali.