Bikesharing v Humennom sa u obyvateľov stretol s pozitívnou odozvou

Humenné 13. novembra (TASR) – Služba bikesharingu sa v pilotnom roku jej zavedenia v meste Humenné stretla medzi obyvateľmi s pozitívnou odozvou. Za viac ako štyri mesiace zrealizovali na 40 zdieľaných bicykloch spolu viac ako 5000 jázd. Ako na internetovej stránke mesta informovala Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu, červeno-biele bicykle sa na humenské ulice opäť vrátia v apríli.



"Na požičaných bicykloch sa spolu zrealizovalo 5176 jázd. Časovo to znamená 856 hodín a 41 minút. Celková vzdialenosť, ktorú užívatelia najazdili, bola 6291 kilometrov," zhrnula užívanie služby, ktorú v Humennom spustili v druhej polovici júna. Ako tiež Lattová informovala, kým priemerne vykonali zdieľané bicykle denne 38 jázd, 21. septembra, keď samospráva realizovala jedno z podujatí v rámci Európskeho týždňa mobility, to bolo 229 jázd.



Podľa Lattovej slov zaznamenal prevádzkovateľ služby aj niekoľko úmyselných poškodení. "Boli prípady, keď chýbal pedál, reťaz, našiel sa polámaný košík, ba dokonca aj prelomená konštrukcia," priblížila.



Na zozbieraných bicykloch realizujú aktuálne pracovníci Správy rekreačných a športových zariadení opravy poškodených častí, predpokladaný termín, keď sa opäť vrátia do ulíc, je 1. apríl 2022.