Bíla a Leffer prinášajú do Galérie Výklad nový projekt Social Proof

Trnava 8. mája (TASR) – Trnavská Galéria Výklad prichádza s novým projektom Social Proof autorov Andrej Bíla a Ryna Leffler. Reagujú ním na fenomén moderného individualizmu a estetiku kultúry mladej generácie. Pozrieť si ho bude možné od 12. mája do 12. júna na pešej zóne Trnavy, informoval kurátor Peter Lančarič.



„Obaja autori reflektujú prejavy sebaidentifikácie a súnáležitosti, v mnohých prípadoch prostredníctvom vyprázdnených kultúrnych a komerčných symbolov,“ uviedol kurátor.



Ako je uvedené na webovej stránke mesta Trnava k výstave, mladá generácia sa vplyvom neustáleho pôsobenia reklamného a módneho priemyslu, umocneného sociálnymi sieťami, vymedzuje a identifikuje prostredníctvom nekritického prijímania rôznych značiek, popkultúrnych fetišov a ornamentácie tela. „Andrej Bíla sa v sérii objektov a veľkoformátovou maľbou zaoberá fenoménom tetovania, keď sa telo stáva nástrojom separácie a zdôraznenia vlastného ega,“ uvádzajú k výstave. Ryna Leffler sa obsahovo zameriava na prácu s tradičnými a popkultúrnymi symbolmi, ktoré uvádza do nových vzťahov, pričom ich zbavuje významov, čistým vizuálnym spracovaním redukuje ich formu do podoby grafickej značky alebo loga, uvádzajú na webe.



Netradičný výstavný priestor Galéria Výklad sa nachádza v susedstve trnavskej radnice na Hlavnej ulici, je otvorený nonstop. Používa nevyužívané výklady v jednom z mestských objektov, ktoré dávajú výtvarníkom možnosť realizovať sa predovšetkým prostredníctvom site specific projektov. Potenciálni „návštevníci“ majú možnosť zoznámiť sa so súčasným umením aj mimo tradičný inštitucionálny rámec kamenných galérií. Projekt i chod galérie na rok 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.