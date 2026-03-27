Biofarma v Nováčanoch otvára zážitkový park pre nadšencov agroturizmu
Areál ponúka miesto pre rodiny s deťmi, školské zájazdy i bežných turistov, ktorí chcú vidieť a zažiť, čo zahŕňa každodenný život na hospodárstve.
Autor TASR
Nováčany 27. marca (TASR) - Nová agroturistická atrakcia pribudla v obci Nováčany v okrese Košice-okolie. Slávnostne tam v piatok otvorili brány zážitkového Biofarm-Parku, ktorý návštevníkom ponúkne autentický kontakt s hospodárskymi zvieratami, vzdelávanie o ekologickom poľnohospodárstve či možnosť vlastnoručne si vyraziť farmársky dukát. Košický samosprávny kraj (KSK) informoval, že podporil projekt cez program Terra Incognita sumou 110.000 eur.
Ako ďalej uviedla Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, nový Biofarm-Park v srdci Slovenského rudohoria nie je len bežnou farmou, ale komplexným zážitkovým centrom pre širokú verejnosť, kde sa tradície a úcta k prírode spájajú s moderným agroturizmom. Areál ponúka miesto pre rodiny s deťmi, školské zájazdy i bežných turistov, ktorí chcú vidieť a zažiť, čo zahŕňa každodenný život na hospodárstve. Zvieratá si tam môžu návštevníci nielen pohladiť a nakŕmiť, ale prostredníctvom interaktívnych workshopov, prednášok a pravidelných exkurzií sa dozvedia všetko dôležité o ich chove a výrobe tradičných produktov z ovčieho mlieka.
K dispozícii je aj kreatívna aktivita, v rámci ktorej si deti aj dospelí môžu vlastnoručne vyrobiť ekologickú hračku z pravej vlny pochádzajúcej z miestnych ovečiek.
„Realizáciou projektu chceme ľuďom priblížiť tradičný vidiecky chov, históriu poľnohospodárstva v regióne i súčasnú ekologickú výrobu našej biofarmy. Spojením Biofarm-Parku s našou Bio Farmou Zlatý Hýľ sa usilujeme o dosiahnutie statusu silnej značky, ktorá ponúka edukáciu, oddych i zábavu na jednom mieste,“ priblížila hovorkyňa realizátora projektu Dominika Mazarová. Areál parku dopĺňajú vzdelávacie prvky a panely, ktoré približujú históriu samotnej farmy či princípy zodpovednej starostlivosti o konkrétne zvieratá. Brány Biofarm-Parku budú pre záujemcov otvorené od 1. mája.
„Projekt v Nováčanoch je dôkazom toho, že podnikať je možné férovo, s úctou k prírode, no s cieľom prinášať radosť a poznanie,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Podľa riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej je projekt dôkazom, že zážitkový turizmus má v regióne silné miesto, pričom prepája kontakt s prírodou, tradície, lokálnu produkciu a autentický zážitok.
