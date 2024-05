Biokúpalisko v Snine nebude podľa primátora tento rok v prevádzke

Snina 30. mája (TASR) - Biokúpalisko v rekreačnej oblasti Sninské rybníky v Snine nebude tento rok v prevádzke. Pre TASR to uviedol primátor mesta Peter Vološin s tým, že zásadným problémom je majetkoprávne vysporiadanie územia.



"Nemôžeme tam ani investovať, fólia je v dezolátnom stave. Sú tam veľké priesaky. Zdroj vody, ktorý vlastne napĺňa tieto rybníky, nie je stály, filtrácia nie je dostatočná," uviedol Vološin s tým, že sprevádzkovanie kúpaliska v budúcnosti môže byť obtiažne.



Areál ostane prístupný pre verejnosť, mesto ho plánuje aj udržiavať. Vodu z bazéna vypustili. "Museli sme vodu vypustiť, aby sa nikomu nič nestalo, lebo podmienka bola potom to oplotiť a to by už nedávalo význam," dodal primátor.



Areál rekreačného zariadenia má celkovú rozlohu 3,5 hektára. Biokúpalisko bolo prestavané v roku 2010 z pôvodných troch bazénov. Vytvoril sa kúpací biotop, ktorý je rozčlenený na tri časti, priestor pre deti, časť pre neplavcov a plavecká časť, využíval technológiu samočistenia vody pomocou rastlín.