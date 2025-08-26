< sekcia Regióny
Biomedicínske centrum SAV vydalo publikáciu o Q horúčke
Národné referenčné centrum (NRC) pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz začiatkom augusta potvrdilo výskyt Q horúčky v obci Ráztočno.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Biomedicínske centrum (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) vydalo publikáciu o Q horúčke, ktorá má pomôcť pacientom aj lekárom. Približuje samotné ochorenie, ako aj odporúčania pre diagnostiku a liečbu. Brožúru pripravilo v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Distribuovať ju bude zdravotníkom a odborníkom v oblasti verejného zdravia. TASR o tom informovala Andrea Nozdrovická z referátu pre komunikáciu a médiá SAV.
„Veríme, že táto publikácia prispeje k tomu, aby sa Q horúčka ďalej nešírila, lekári ju dokázali lepšie diagnostikovať a liečba pacientov bola účinnejšia,“ priblížil vedúci oddelenia rickettsiológie BMC SAV Ľudovít Škultéty. Objasnil, že ochorenie vedie k významným ekonomickým stratám, a to nielen v dôsledku dlhodobej pracovnej neschopnosti a liečby infikovaných pracovníkov, ale aj v dôsledku zníženej produkcie mlieka či potratov u hospodárskych zvierat. Preto je podľa neho dôležité zamedziť jeho šíreniu.
V rámci prevencie odporúča dôsledné umývanie rúk po práci so zvieratami a ich produktmi a konzumáciu mliečnych produktov a mäsa až po dôkladnom spracovaní, či už pasterizáciou alebo tepelnou úpravou. „Pri práci v oblastiach, kde sa infekcia môže vyskytovať, je vhodné nosiť ochranné oblečenie a masky alebo respirátory, aby sa minimalizovalo riziko inhalácie kontaminovaných častíc. V prípade príznakov infekcie, ako sú horúčka a bolesti hlavy, treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc,“ dodal Škultéty. Liečbu antibiotikami je podľa odborníka potrebné začať už pri klinickom podozrení na Q horúčku po objavení príznakov ochorenia. Neodporúča sa však pacientom, ktorí sú asymptomatickí, alebo ktorí sa už zotavili z choroby.
Nozdrovická spresnila, že digitálnu verziu publikácie rozpošle BMC regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zdravotníckym zariadeniam na Slovensku a je verejne prístupná aj na jeho webovej stránke. Zdravotnícke zariadenia v zasiahnutom Prievidzskom okrese dostanú aj tlačenú verziu publikácie.
Národné referenčné centrum (NRC) pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz začiatkom augusta potvrdilo výskyt Q horúčky v obci Ráztočno. Ide o zoonotické ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Coxiella burnetii. Šíri sa najmä prostredníctvom kontaktu s infikovanými zvieratami, predovšetkým prežúvavcami, ako sú kozy a ovce, a ich produktmi, placentou, mliekom, močom, trusom alebo kontaminovaným prachom. Prenos z človeka na človeka je veľmi zriedkavý.
Typickými príznakmi sú vysoká horúčka, zimnica, bolesti hlavy, celková únava, bolesti svalov a kĺbov, suchý dráždivý kašeľ, bolesť hrdla, zápal pľúc, hnačka či zvracanie. Chronická forma Q horúčky, ktorá sa vyvinie u jedného až piatich percent pacientov, predstavuje vážne riziko predovšetkým pre ľudí s oslabenou imunitou, so srdcovými ochoreniami, ako aj pre tehotné ženy.
