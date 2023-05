Bíreš: Šelmy z ranča by mohli byť premiestnené do iných zariadení

Bratislava 24. mája (TASR) - Exotické šelmy z ranča v Žiline-Brodne by mohli byť premiestnené do iných chovných zariadení na Slovensku či v zahraničí. Po rokovaní vlády to uviedol minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš s tým, že aktuálne s nejakými inštitúciami komunikujú. Zo Slovenska zatiaľ prejavili záujem dve zariadenia.



"Myslím si, že treba vyčerpať všetky možnosti náhradnej opatery. Aj medzinárodné organizácie na záchranu zvierat na to pomôžu. Nebude to zajtra, bude to dlhodobejší proces," skonštatoval Bíreš.



Zvieratá sú podľa neho na ranči a sú normálne chované. Je tam zvýšená bezpečnosť a dozor. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiline vydala pre ranč opatrenia. "Je tam zvýšený monitoring zo strany štátu," podotkol Bíreš.



Priblížil, že majiteľka požiadala o utratenie troch šeliem, keďže boli v skupine so zvieraťom, ktoré zabilo chovateľa. Je tam podľa ministra riziko, že by sa situácia mohla zopakovať.



Polícia i zdravotní záchranári boli minulý týždeň privolaní na ranč v Žiline po tom, ako sa muž - ošetrovateľ nevrátil z výbehu exotických šeliem. Záchranári ho našli na mieste mŕtveho. Presnú príčinu smrti určí podľa polície až pitva. Jedno zviera tam zastrelila polícia a druhé uspal veterinárny lekár. V objekte zostalo ďalších 16 tigrov a levov. RVPS nevydala žiadne príkazy na usmrtenie ďalších exotických šeliem.