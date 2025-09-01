< sekcia Regióny
Biskup František Trstenský požehná obnovenú kalváriu nad Smokovcom
Počas nedávno ukončených prác opravili poškodené zastavenia a nainštalovali tri nové diela, pod ktoré sa autorsky podpísal Patrik Želonka zo Slovenskej Vsi.
Autor TASR
Vysoké Tatry 1. septembra (TASR) - Spišský biskup František Trstenský v pondelok naobed požehná obnovenú smokoveckú kalváriu vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom Katarína Bohušová z tamojšieho mestského úradu. Krížová cesta nad Starým Smokovcom je najvyššie položenou v strednej Európe.
Umelecké stvárnenie 14 zastavení realizovali v rokoch 2010 až 2015 profesionálni poľskí a slovenskí sochári v rámci umeleckého sympózia. Jednotlivé diela z prírodných materiálov poznačil čas, preto sa pristúpilo k ich obnove a výmene. „Smokovecká kalvária v sebe spája duchovno s umením a zdraviu prospešným pohybom na čerstvom tatranskom vzduchu,“ uviedla Bohušová.
Počas nedávno ukončených prác opravili poškodené zastavenia a nainštalovali tri nové diela, pod ktoré sa autorsky podpísal Patrik Želonka zo Slovenskej Vsi. Pri príležitosti obnovenia štrnástich zastavení krížovú cestu nad Starým Smokovcom slávnostne požehnaná spišský diecézny biskup. Ten spoločne s primátorom Jozefom Štefaňákom zároveň otvorí nový školský rok v tamojšej strednej odbornej škole hotelovej.
Na výstavbe kalvárie sa v minulosti podieľali Kúpele Nový Smokovec, Tatranská galéria v Poprade, mesto Vysoké Tatry a Spišská diecéza. Obnovu financovali kúpele a s realizáciou pomohla aj samospráva. Práve tá sa pravidelne stará o údržbu zhruba dva kilometre dlhého okruhu nad najstaršou tatranskou osadou a osadila tam aj nové lavičky. Začiatok krížovej cesty sa nachádza neďaleko chaty, kde niekoľkokrát prenocoval ešte ako mladý študent Ján Pavol II. Práve bývalému poľskému pápežovi je vo Vysokých Tatrách venovaný rok 2025 - pri príležitosti 30. výročia jeho návštevy Sliezskeho domu. Okruh končí pri prameni liečivej kyselky, ktorá vyviera spod Slavkovského štítu.
Umelecké stvárnenie 14 zastavení realizovali v rokoch 2010 až 2015 profesionálni poľskí a slovenskí sochári v rámci umeleckého sympózia. Jednotlivé diela z prírodných materiálov poznačil čas, preto sa pristúpilo k ich obnove a výmene. „Smokovecká kalvária v sebe spája duchovno s umením a zdraviu prospešným pohybom na čerstvom tatranskom vzduchu,“ uviedla Bohušová.
Počas nedávno ukončených prác opravili poškodené zastavenia a nainštalovali tri nové diela, pod ktoré sa autorsky podpísal Patrik Želonka zo Slovenskej Vsi. Pri príležitosti obnovenia štrnástich zastavení krížovú cestu nad Starým Smokovcom slávnostne požehnaná spišský diecézny biskup. Ten spoločne s primátorom Jozefom Štefaňákom zároveň otvorí nový školský rok v tamojšej strednej odbornej škole hotelovej.
Na výstavbe kalvárie sa v minulosti podieľali Kúpele Nový Smokovec, Tatranská galéria v Poprade, mesto Vysoké Tatry a Spišská diecéza. Obnovu financovali kúpele a s realizáciou pomohla aj samospráva. Práve tá sa pravidelne stará o údržbu zhruba dva kilometre dlhého okruhu nad najstaršou tatranskou osadou a osadila tam aj nové lavičky. Začiatok krížovej cesty sa nachádza neďaleko chaty, kde niekoľkokrát prenocoval ešte ako mladý študent Ján Pavol II. Práve bývalému poľskému pápežovi je vo Vysokých Tatrách venovaný rok 2025 - pri príležitosti 30. výročia jeho návštevy Sliezskeho domu. Okruh končí pri prameni liečivej kyselky, ktorá vyviera spod Slavkovského štítu.