Biskup Galis dostal k 70. narodeninám zborník o jeho kňazskom živote

Žilina 22. decembra (TASR) - Kňazi Žilinskej diecézy a priatelia diecézneho biskupa Tomáša Galisa mu pri príležitosti utorkových 70. narodenín vypracovali zborník štúdií, ktoré mapujú a analyzujú jeho kňazský a učiteľský život, vzťah k Cirkvi a Božiemu ľudu. TASR o tom informoval hovorca Žilinskej diecézy Zdeno Pupík.



Doplnil, že do životného príbehu žilinského diecézneho biskupa patrí detstvo vo Vrútkach, život v kňazskom seminári v Bratislave, kňazská vysviacka (1976), kaplánovanie a skúsenosti so spravovaním farností. "Stal sa generálnym vikárom Banskobystrickej diecézy a rektorom kňazského seminára v Badíne (1990), neskôr pomocným biskupom (1999). V roku 2008 bol poverený službou prvého žilinského biskupa v novovytvorenej diecéze," uviedol Pupík.



"Otec biskup, vy ste muž knihy, vy ste muž kníh. Radi čítate a svoju životnú múdrosť máte okrem iného aj z kníh. Rozhodli sme sa napísať pre vás knihu, ktorá chce dať do riadkov duchovné dedičstvo vášho života. Sú v nej spomienky vašich dlhoročných priateľov, ale aj kňazov našej diecézy, aby sa nezabudlo, čo všetko ste pre nás, pre túto diecézu urobili. Chceme, aby ste vedeli, že znamenáte pre nás veľa," povedal Martin Danišek, jeden zo zostavovateľov zborníka.



Generálny vikár Žilinskej diecézy Marek Hriadel podotkol, že ako sa katedrála skladá z kameňov, aj náš život sa skladá z okamihov. "Súčasťou katedrály musí byť aj kupola a svorník, ktorý kupolu drží, dáva tomu všetkému zmysel a pevnosť celej stavbe. Prajeme vám, aby bol Pán Boh svorníkom vášho života, aby dával vášmu životu pevnosť a krásu," dodal.