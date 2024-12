Biskup Judák požehnal a vyslal vyše 400 koledníkov Dobrej noviny

Nitra 15. decembra (TASR) - Nitriansky biskup Viliam Judák na tretiu adventnú nedeľu požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny. V Katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa zišli štyri stovky detí z farností Nitrianskej diecézy. Koledníci budú počas Vianoc koledovať po domácnostiach v celej diecéze. Vyzbierané finančné prostriedky poputujú do východnej Afriky na konkrétne rozvojové projekty pre deti v Keni, Ugande, Etiópii a Južnom Sudáne, povedal biskup Judák.



Aktuálny ročník Dobrej noviny je jubilejným 30. ročníkom koledovania. Téma Zažnime hviezdy nádeje zdôrazňuje význam nádeje a pozýva deti stať sa svedkami nádeje pre svet. "Deti sa ako také malé hviezdičky rozídu po území Slovenska a prichádzajú k rodinám, ktoré im otvoria svoje brány aj svoje srdcia. Idú aj k ľuďom, ktorí sa niekedy dostávajú do veľmi ťažkej situácie, majú pocit, že sú opustení a nikto ich nemá rád," skonštatoval biskup Judák.



Koledníci zároveň podľa slov biskupa veľmi účinne a požehnane využijú čas prázdnin na to, aby pomohli svojim rovesníkom vo východnej Afrike. Vyzbierané financie sú určené na rozvojové projekty týkajúce sa nemocníc, škôl i detských domovov. "Naše deti, ktoré žijú v určitom komforte, si uvedomujú, že týmto spôsobom prejavujú solidaritu a lásku deťom, ktoré to potrebujú," zdôraznil.



Koledovanie detí pod názvom Dobrá novina sa na Slovensku po prvý raz uskutočnilo pred Vianocami v roku 1995. Odvtedy sa vydávajú vo vianočnom období skupinky detí a mladých ľudí ohlasovať zvesť o narodení Ježiša Krista v mestách a dedinách na celom Slovensku.