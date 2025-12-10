Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Biskup Judák požehnal obnovenú kaplnku v Effete

Na snímke Viliam Judák. Foto: TASR Henrich Mišovič

Občianske združenie Effeta - Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre vzniklo v roku 1991.

Autor TASR
Nitra 10. decembra (TASR) - Biskup Viliam Judák požehnal obnovenú kaplnku v Stredisku sv. Františka Saleského v Nitre - Effeta. Liturgické slávenie prispelo k vytvoreniu priestoru na hlbšie prežívanie viery a duchovného spoločenstva, skonštatovalo Biskupstvo Nitra.

Občianske združenie Effeta - Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre vzniklo v roku 1991. Hlavným poslaním organizácie je vytvárať integráciu zdravotne postihnutej a intaktnej komunity, zvyšovať úroveň osobnostného vývoja detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením a podporovať rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií nepočujúcich v našej spoločnosti.

Stredisko zriadilo a súčasne poskytuje služby s cieľom vytvárať inkluzívne prostredie, poskytovať individuálnu podporu a komunitné služby pre deti so zdravotným znevýhodnením a zvlášť pre deti a dospelých s poruchou sluchu a ich rodiny. Poskytuje komplexnú sociálnu starostlivosť v oblasti služby včasnej intervencie, špecializovaného sociálneho poradenstva, rehabilitačného strediska a tlmočníckej služby.
