Biskup Judák požehnal obnovený pútnický areál Studnička

Nová Ves nad Žitavou 9. júna (TASR) - Nitriansky biskup Viliam Judák požehnal počas uplynulého víkendu obnovený pútnický areál Studnička vo farnosti Nová Ves nad Žitavou - Slepčany v okrese Nitra. V areáli pribudol prístrešok a vrátila sa doň aj obnovená socha Panny Márie Kráľovnej. Tá bola inštalovaná už pred vyše štvrťstoročím, jej stav si vyžadoval rekonštrukciu. Do jaskynky v centre pútnického miesta zároveň pribudla nová socha Panny Márie, informovalo Biskupstvo Nitra.



Panna Mária Kráľovná je patrónkou pútnického areálu Studnička. Jej sviatok pripadá na 22. augusta, púte sa v tento deň konajú na Studničke už 150 rokov. V tomto roku to bude 151. púť, na ktorej sa stretnú pútnici z celého Slovenska. Totalitný režim púte k Studničke zakázal organizovať, veriaci však miesto naďalej tajne navštevovali. Po revolúcii v roku 1989 sa začalo s oživovaním zanedbaného areálu. Od roku 1996 je Studnička zaznačená na mape mariánskych pútnických miest Slovenskej republiky.



Súčasťou Studničky je prameň. Putujú k nemu tisícky ľudí, ktorí veria v zázračnú moc vody z tohto prameňa. Podľa legendy sa tu v roku 1860 zjavila miestnemu pastierovi oviec postava panny v bielom rúchu s dieťaťom v náručí. V druhej ruke držala paličku a dotýkala sa ňou zeme na mieste, kde začala vyvierať voda. Pastierovi povedala, že prameň bude liečivý, no pomáhať bude len tým, ktorí uveria v jeho liečivú silu.