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Biskup Judák požehnal pútnický míľnik Cyrilo-metodskej cesty
V jednotlivých lokalitách sa každoročne uskutočňujú kultúrne, vzdelávacie a zážitkové podujatia, ktoré cestu oživujú a robia atraktívnou pre pútnikov.
Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Na lúke pod Nitrianskym hradom odhalili prvý míľnik Cyrilo-metodskej cesty na území mesta, biskupstva a regiónu. Počas Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra ho požehnal nitriansky biskup Viliam Judák. Jeho autormi sú Ľuboš Vavrúš a Jozef Vydrnák.
Budovanie Cyrilo-metodskej cesty podľa slov biskupa Judáka prispieva k zachovávaniu a sprítomňovaniu cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva pre súčasnú a budúce generácie obyvateľov Slovenska žijúcich na tomto území. Pútnický míľnik bude pripomínať existenciu tejto cesty a označovať jeden z jej najvýznamnejších cieľov na trase vedúcej týmto územím. Ďalšie míľniky budú v krátkom čase inštalované v tomto roku ešte v pamiatkových lokalitách obcí Bojná, Nitrianska Blatnica a Čierne Kľačany.
Budovanie certifikovanej Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Slovenskej republiky sa začalo v roku 2016, keď sa členmi medzinárodného združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v českom Zlíne stali aj viaceré subjekty zo Slovenska. Patria k nim Nitriansky samosprávny kraj ako zakladajúci člen, viaceré mestá, obce, farnosti, vedeckovýskumné a vzdelávacie inštitúcie, spolky a občianske združenia.
Po desiatich rokoch existencie združenia Cyrilo-metodská cesta aj na Slovensku zosieťovala pamiatkové lokality, pamiatky vzťahujúce sa k obdobiu Veľkej Moravy a cyrilo-metodskému kultu, má svoje trasy, webové stránky, elektronické aplikácie, turistické značenie, pútnické mapy, bedekre či publicitu.
V jednotlivých lokalitách sa každoročne uskutočňujú kultúrne, vzdelávacie a zážitkové podujatia, ktoré cestu oživujú a robia atraktívnou pre pútnikov. Tým sa plní jedna z jej základných funkcií, ktorou je sprítomňovanie, pripomínanie a zviditeľňovanie najstaršieho duchovného, kultúrneho a historického dedičstva slovenského národa pre súčasnú a budúce generácie.
Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda má viesť pútnikov po mestách a lokalitách po celej Európe, ktoré súvisia s misiou vierozvestcov na Veľkú Moravu. Prepája územie Slovenska napríklad s českým Velehradom, ale aj s talianskym mestom Aquileia či gréckym Solúnom a ďalšími mestami. Cesta získala certifikát Rady Európy pre kultúru a zaradila sa tak medzi významné cesty, akou je napríklad Svätojakubská cesta vedúca do Santiaga de Compostela v Španielsku.
Budovanie Cyrilo-metodskej cesty podľa slov biskupa Judáka prispieva k zachovávaniu a sprítomňovaniu cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva pre súčasnú a budúce generácie obyvateľov Slovenska žijúcich na tomto území. Pútnický míľnik bude pripomínať existenciu tejto cesty a označovať jeden z jej najvýznamnejších cieľov na trase vedúcej týmto územím. Ďalšie míľniky budú v krátkom čase inštalované v tomto roku ešte v pamiatkových lokalitách obcí Bojná, Nitrianska Blatnica a Čierne Kľačany.
Budovanie certifikovanej Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Slovenskej republiky sa začalo v roku 2016, keď sa členmi medzinárodného združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v českom Zlíne stali aj viaceré subjekty zo Slovenska. Patria k nim Nitriansky samosprávny kraj ako zakladajúci člen, viaceré mestá, obce, farnosti, vedeckovýskumné a vzdelávacie inštitúcie, spolky a občianske združenia.
Po desiatich rokoch existencie združenia Cyrilo-metodská cesta aj na Slovensku zosieťovala pamiatkové lokality, pamiatky vzťahujúce sa k obdobiu Veľkej Moravy a cyrilo-metodskému kultu, má svoje trasy, webové stránky, elektronické aplikácie, turistické značenie, pútnické mapy, bedekre či publicitu.
V jednotlivých lokalitách sa každoročne uskutočňujú kultúrne, vzdelávacie a zážitkové podujatia, ktoré cestu oživujú a robia atraktívnou pre pútnikov. Tým sa plní jedna z jej základných funkcií, ktorou je sprítomňovanie, pripomínanie a zviditeľňovanie najstaršieho duchovného, kultúrneho a historického dedičstva slovenského národa pre súčasnú a budúce generácie.
Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda má viesť pútnikov po mestách a lokalitách po celej Európe, ktoré súvisia s misiou vierozvestcov na Veľkú Moravu. Prepája územie Slovenska napríklad s českým Velehradom, ale aj s talianskym mestom Aquileia či gréckym Solúnom a ďalšími mestami. Cesta získala certifikát Rady Európy pre kultúru a zaradila sa tak medzi významné cesty, akou je napríklad Svätojakubská cesta vedúca do Santiaga de Compostela v Španielsku.