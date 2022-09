Arcibiskup požehnal základný kameň novej bratislavskej Kalvárie

Bratislava 18. septembra (TASR) - Základný kameň novej krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii požehnal v nedeľu bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.



Bratislavská Kalvária patrí k najstarším v strednej Európe, založili ju v roku 1694. Pôvodne to bol rozsiahly komplex vzácnych kaplniek a sôch. "Úspešne slúžila svojmu účelu od vzniku až po 50. roky minulého storočia, keď počas komunistického režimu bola totálne zdevastovaná. Zostali z nej len obrázky na stromoch, ktoré tam pripevnili aktívni veriaci," uviedol pre TASR Ján Klepáč, predseda občianskeho združenia (OZ) Bratislavská Kalvária, ktoré požehnanie zorganizovalo.



Klepáč poukázal na to, že ktorákoľvek obec na Slovensku má v súčasnosti reprezentatívnejšiu krížovú cestu ako hlavné mesto. To viedlo bratislavských aktivistov k založeniu OZ Bratislavská Kalvária v roku 2019. "Cieľom združenia je pristúpiť k revitalizácii tohto verejného priestoru komplexne, profesionálne, s výsledkom, za ktorý sa nebudú musieť hanbiť ani budúce generácie," hovorí predseda združenia s tým, že historickú krížovú cestu chcú obnoviť nie v barokovom duchu, ako tomu bolo pred 330 rokmi, ale v duchu 21. storočia.



Po prípravných prácach, spracovaní projektovej dokumentácie a vydaní súhlasov príslušných autorít boli v júli začaté stavebné práce na výstavbe nových zastavení obnovenej krížovej cesty. "Jedno zastavenie sme museli obnoviť do pôvodného tvaru, pretože z toho zostali základné kamene, bolo to zbúranisko. Pod dohľadom pamiatkarov sme ho dali do pôvodného stavu, obnovili sme Golgotu, osadili sme zábradlie," dodal Klepáč s tým, že aktuálne sa členovia združenia chystajú realizovať všetky zastavenia krížovej cesty v novom tvare. "Nebudú to zastavania oltárikového typu, ako sme zvyknutí, ale priechodné kaplnky, kde z vnútornej strany mozaiky budú vyjadrovať jednotlivé zastavenia krížovej cesty," vysvetlil.



Podľa Klepáča chce združenie dosiahnuť, aby kalvársky kopec slúžil ako liturgicko-duchovné miesto, ale aj ako priestor na relax a oddych. "A aj ako miesto historické, kde si Bratislavčania i návštevníci mesta pripomenú jeho bohatú históriu i vážnu históriu samotnej bratislavskej Kalvárie," uzavrel.



Požehnanie základného kameňa, ktorý je osadený na úpätí kalvárskeho kopca - ulica Za sokolovňou, neďaleko obytného domu číslo 5, nad Pražskou ulicou, sa uskutočnilo v rámci tradičnej bratislavskej púte pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. kríža.