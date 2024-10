Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom odkrýva svoje tajomstvá

Na snímke Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom v stredu 30. októbra 2024. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Žiar nad Hronom 30. októbra (TASR) - Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom vďaka komplexnej obnove odkrýva svoje tajomstvá. Pri rekonštrukčných prácach objavili v jeho častiach nálezy naznačujúce, že v lokalite sa nachádzala stavba ešte pred jeho výstavbou. Kastelán kaštieľa Peter Mlatec uviedol, že mesto Žiar nad Hronom má dlhodobý záujem na výskume histórie aj archeologických nálezov z kaštieľa a z pamiatky chce spraviť centrum histórie, archeológie a kultúry v meste.uviedol pre TASR Mlatec s tým, že to dokladuje predchádzajúce využitie tejto lokality.Kaštieľ bol postavený na začiatku 17. storočia, no tieto nálezy podľa jeho slov poukazujú na stredoveký význam tejto lokality. Predpokladajú, že tu stála predtým nejaká budova - opevnená veža.priblížil kastelán.Ďalší významný nález pochádza podľa Mlateca z druhej polovice 19. storočia.podotkol s tým, že sú situované na začiatku nádvoria.dodal Mlatec.Vďaka výskumu objavili aj menšie archeologické nálezy, ako mince zo 17. storočia, zvyšok renesančného pohára a ďalšie menšie objavy. Tie by mali byť po skončení rekonštrukcie vystavené v múzeu. V spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a profesionálnymi archeológmi všetky nálezy zdokumentovali a zakonzervovali. Dokumentácia bude podľa kastelána slúžiť pre ďalší vedecký výskum.Kaštieľ začali rekonštruovať v marci tohto roka. Projekt obnovy je zameraný aj na energetickú úsporu objektu, ktorá sa po rekonštrukcii zníži o 50 percent oproti dnešným nákladom. Po jeho rekonštrukcii chce mesto obnoviť aj biskupskú kaplnku nachádzajúcu sa v areáli.dodal Mlatec s tým, že by ju chceli v budúcnosti otvoriť pre verejnosť a opätovne dať vysvätiť.