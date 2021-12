Bitka medzi dvoma mladíkmi sa skončila odhryznutým uchom

Poprad 13. decembra (TASR) - Bitka medzi dvoma mladíkmi v Poprade sa skončila odhryznutým uchom. Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik informoval, že incident sa stal v sobotu (11. 12.) v odstavenom starom vozni v blízkosti železničnej stanice Poprad-Tatry, kde mladí muži pili alkohol.



„Starší z nich, 23-ročný, po chvíli fyzicky napadol mladšieho, 20-ročného, chytil ho za mikinu a zhodil ho na posteľ, kde mu zahryzol do ľavého ucha a časť z neho odhryzol,“ priblížil hovorca. Muža ošetrili v popradskej nemocnici, pričom prišiel o celý ušný lalôčik a dolnú tretinu chrupkovej časti. Čas liečenia odhadli lekári na tri až štyri týždne.



Popradskí železniční policajti obvinili útočníka z Popradu z prečinu ublíženia na zdraví a spracovali podnet na jeho vzatie do väzby. Do rozhodnutia o väzbe bude čakať v cele policajného zaistenia. „Pri vyšetrovaní tohto prípadu policajti zistili, že na napadnutého mladíka vydal súd príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody za prečin výtržníctva. Po ošetrení a vypočutí tak putoval do väzenia,“ dodal Džobanik.