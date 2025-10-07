< sekcia Regióny
Bitka pri Parkani znamenala začiatok oslobodzovania Uhorska
Zbrane pri Parkani, dnešnom Štúrove, prvý raz zazneli 7. októbra 1683.
Autor TASR
Štúrovo 7. októbra (TASR) - Položením vencov k jazdeckej soche kráľa Jána III. Sobieskeho v Štúrove a k obelisku kráľa v maďarskom Ostrihome si obyvatelia obidvoch miest uctili hrdinov Parkanskej bitky. Odohrala sa pred 342 rokmi a znamenala začiatok oslobodzovania Uhorska spod osmanskej nadvlády, pripomenul primátor Štúrova Eugen Szabó.
Zbrane pri Parkani, dnešnom Štúrove, prvý raz zazneli 7. októbra 1683. Z bojov vyšla víťazne osmanská armáda. O dva dni neskôr, 9. októbra, sa kresťanské vojská pod vedením kráľa Jána III. Sobieskeho a Karola Lotrinského opäť stretli s nepriateľom. Tentoraz sa im podarilo osmanské sily poraziť.
Práve poľský kráľ Ján III. Sobieski, ktorý viedol spojenecké jednotky, bol jednou z kľúčových postáv tohto víťazstva. Bitka mala kľúčový význam, pretože otvorila cestu k ďalším oslobodzovacím bojom spod osmanskej nadvlády.
Zbrane pri Parkani, dnešnom Štúrove, prvý raz zazneli 7. októbra 1683. Z bojov vyšla víťazne osmanská armáda. O dva dni neskôr, 9. októbra, sa kresťanské vojská pod vedením kráľa Jána III. Sobieskeho a Karola Lotrinského opäť stretli s nepriateľom. Tentoraz sa im podarilo osmanské sily poraziť.
Práve poľský kráľ Ján III. Sobieski, ktorý viedol spojenecké jednotky, bol jednou z kľúčových postáv tohto víťazstva. Bitka mala kľúčový význam, pretože otvorila cestu k ďalším oslobodzovacím bojom spod osmanskej nadvlády.