BITKA V BRATISLAVSKEJ MHD: Agresívny muž napadol ďalšieho cestujúceho

Bratislava 4. apríla (TASR) - Počas víkendu došlo v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) k bitke. Prípad vyšetrujú policajti prvého bratislavského okresu. Informovala o tom Silvia Šimková z oddelenia komunikácie a prevencie Policajného zboru v Bratislave.



V sobotu popoludní (2. 4.) počas cesty v električke došlo k hádke medzi mužom a ženou. "Žena neznámeho muža upozornila, aby si nasadil respirátor, pretože sa nachádza v električke. Verbálny konflikt následne prerástol do fyzického konfliktu, počas ktorého muž zaútočil aj na ďalšieho cestujúceho," povedala polícia. Ďalej priblížila, že agresívny muž udieral päsťami cestujúceho do tváre. Ten sa bránil a snažil sa vytlačiť muža von z električky. Utrpel pri tom ďalšie poranenia tváre.







"Celému incidentu sa prizeral jeden z cestujúcich, ktorý páchateľa po fyzickom kontakte s mužom strhol na zem a zabránil mu tým ďalšiemu útoku," poznamenali policajti. Na miesto bola privolaná hliadka prvého bratislavského okresu, ktorá muža obmedzila na osobnej slobode. Následne ho eskortovali na obvodné oddelenie.



"Napadnutý cestujúci, ktorý utrpel zranenia, bol prevezený rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice k ošetreniu," podotkla Šimková.