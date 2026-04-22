BITKA V OBCI SVINIA: Polícia obvinila troch mužov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Policajná hliadka po príchode na miesto incidentu obmedzila na osobnej slobode troch útočníkov vo veku 41, 43 a 19 rokov.

Autor TASR
Svinia 22. apríla (TASR) - Z trestného činu výtržníctva spáchaného v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví obvinil poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Jarovniciach po bitke v obci Svinia troch mužov vo veku 41, 43 a 19 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„V pondelok (20. 4.) dopoludnia došlo v obci Svinia k protiprávnemu konaniu, na mieste verejnosti prístupnom boli napadnutí dvaja muži. Policajná hliadka po príchode na miesto incidentu obmedzila na osobnej slobode troch útočníkov vo veku 41, 43 a 19 rokov,“ povedala Ligdayová a doplnila, že s nimi boli následne vykonané potrebné procesné úkony a boli umiestnení do cely policajného zaistenia.
