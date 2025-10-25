< sekcia Regióny
VIDEO: BITKA V POTRAVINÁCH: V Bratislave zadržali 27-ročného muža
V potravinách došlo k verbálnemu konfliktu medzi dvomi zákazníkmi, ktorý neskôr prešiel do fyzického útoku.
Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Polícia obvinila pre fyzický konflikt v potravinách na Púchovskej ulici v Bratislave 27-ročného Dominika H. Incident sa stal vo štvrtok (23. 10.) doobeda. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Spresnila, že v potravinách došlo k verbálnemu konfliktu medzi dvomi zákazníkmi, ktorý neskôr prešiel do fyzického útoku. „Predmetom výmeny názorov sa stalo konanie 27-ročného Dominika H., ktorý sa tlačil na zákazníka pred ním, čo vyústilo do fyzického násilia. Krátko po čine bol napadnutý muž ošetrený pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, pričom 27-ročného Dominika H. zadržala hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky,“ uviedla hovorkyňa.
Doplnila, že v piatok (24. 10.) vyšetrovateľ zadržaného muža obvinil pre trestný čin výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. „V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až tri roky,“ dodala Šimková.
