Cigániková podporuje financovanie nemocnice v Martine z plánu obnovy

Martin 10. júna (TASR) – Projekt novej martinskej nemocnice je veľmi dobrým adeptom na podporu z plánu obnovy a môže priniesť jeden z najväčších osohov využitia jeho finančných prostriedkov. Po poslaneckom prieskume v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) to v piatok povedala predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).



Za najspravodlivejšie považuje rozdelenie financií nemocniciam z plánu obnovy na základe dát. "Martinská nemocnica je v súlade so schválenou optimalizáciou siete. Má druhý najvyšší index, ktorý hovorí o komplikovanosti prípadov, nad ňou je iba banskobystrická nemocnica. Spád martinskej nemocnice je okolo 670.000 ľudí, v jednotlivých špecializáciách aj vyše 1,5 milióna ľudí. Po optimalizácii siete nemocníc bude celkový spád vyše 1,2 milióna ľudí," uviedla Bittó Cigániková.







Pripomenula, že podľa vyjadrení Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ide o najprepracovanejší projekt zo všetkých štátnych a krajských nemocníc, ktoré sú zatiaľ k dispozícii. "Myslím si, že táto nemocnica bude dofinancovaná. Otázka je, či z plánu obnovy, z eurofondov alebo z rozpočtu. Keď však máme príležitosť financovať projekt z plánu obnovy, som jednoznačne zástankyňou jeho podpory," dodala Bittó Cigániková.



Projektová manažérka martinskej Nemocnice budúcnosti Martina Antošová vyjadrila presvedčenie, že rozhodnutie o podpore nemocníc z plánu obnovy príde v najbližších dňoch. "Stále sme k nemu nedospeli a naozaj ho už veľmi súrne potrebujeme. Momentálne sa pripravuje terén na druhú fázu archeologického prieskumu. Máme rozetapované všetky fázy výstavby tak, aby sa to stihlo postaviť v termínoch, ktoré sú určené plánom obnovy. Vstúpili sme do medzinárodného európskeho partnerstva na transformáciu systému zdravotnej starostlivosti, čiže pripravujeme sa aj procesne," podotkla Antošová.



Výšku investície podľa nej už indexovali a cena 395 miliónov eur s DPH je po náraste cien. "Nikto nevie, ako bude vývoj ďalej napredovať. Ale optimisticky si myslíme, že do predpokladanej hodnoty sa zmestíme," uzavrela Antošová.